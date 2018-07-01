1 июля 1993 года: Абхазия открыла свое представительство в Татарстане

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации в газете "Республика Абхазия" под названием "В целях сотрудничества": в целях сохранения и расширения двустороннего торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества и на основании достигнутой договоренности между руководством Республики Татарстан и Республики Абхазия в Казани открыто Представительство Республики Абхазия в Республике Татарстан.

Представителем Совета Министров Республики Абхазия в Республике Татарстан назначен Сангулия Георгий Александрович. Аналогичное представительство Республики Абхазия открыто в Республике Башкортостан в Уфе. Представителем Совета Министров Республики Абхазия в Республике Башкортостан назначен Кове Николай Мусаевич.

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