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Город Казань.

1 июля 1993 года: Абхазия открыла свое представительство в Татарстане

© Sputnik . Степанов
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (322)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации в газете "Республика Абхазия" под названием "В целях сотрудничества": в целях сохранения и расширения двустороннего торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества и на основании достигнутой договоренности между руководством Республики Татарстан и Республики Абхазия в  Казани открыто Представительство Республики Абхазия в Республике Татарстан.

Представителем Совета Министров Республики Абхазия в Республике Татарстан назначен Сангулия Георгий Александрович. Аналогичное представительство Республики Абхазия открыто в Республике Башкортостан в  Уфе. Представителем Совета Министров Республики Абхазия в Республике Башкортостан назначен Кове Николай Мусаевич.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (322)
Теги:
соглашение, сотрудничество, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Башкирия, Абхазия



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    Где деньги?

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