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2 июля 1993 года: морской десант Абхазии высадился у села Тамыш

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (323)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Аслана Авидзба "Вопросы военно-политической истории Абхазии. Отечественная война (1992—1993 гг.)":

"Наступление началось в ночь с 1 на 2 июля с высадки морского десанта в районе села Тамыш. Десант, соединившись с подразделениями Восточного фронта, перекрыл трассу, ведущую в Сухум в радиусе 10 километров, не давая грузинской стороне возможности в течение семи дней перебросить подкрепления в оккупированную абхазскую столицу. В борьбе против десанта участвовали 11 батальонов подразделений МВД Грузии, Очамчырская дивизия Вооруженных сил Грузии.

Эдуард Шеварднадзе после брюссельского визита 2 июля срочно вылетел в Сухум, куда "перенес управление страной". В тот же день министр иностранных дел Грузии Чикваидзе заявил представителям США, Германии, Турции, Ирана, Китая и ООН в Тбилиси, что наступательные операции абхазских военных формирований поддерживаются Вооруженными силами России.

Это утверждение на следующий день было опровергнуто, прибывшим в Сухум представителем президента России Борисом Пастуховым. В то же время некоторые высказывания Шеварднадзе в этот период звучали более умеренно. Он признавал, что глобального участия в конфликте российская сторона не принимает, но утверждал, что она "снабжает абхазов оружием и готовит их военные кадры". Наряду с этим глава Грузии объявил всеобщую мобилизацию, что было расценено Верховным Советом Абхазии как попытка уничтожения стотысячного абхазского народа".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (323)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия



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