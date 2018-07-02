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Погода

Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (720)
24310

Погода в Абхазии в течение недели сменится с области повышенного атмосферного давления на влияние пониженного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Первые два дня недели погода в Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, которое к среде сменится пониженным давлением.

Во вторник температура воздуха днем поднимется до +33°С, а уже в среду-четверг спадет на 2-4°С.

К концу недели ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь с грозой.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха днем повысится до +33°, а ночью упадет до +24°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение моря от умеренного до значительного, 2 —3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (720)
Теги:
погода в Абхазии, Абхазия



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