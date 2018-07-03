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3 июля 1993 года: жители Сухума прячутся в подвалах от обстрелов

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (324)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме.

"У Дуси Алания беда. В ночь перед сильным обстрелом к ней заявились три гвардейца и стали требовать открыть дверь. Она им не открыла. Тогда они стали ее взламывать, а она убежала на балкон, а живет она на пятом этаже и каким-то чудом, не сорвавшись на тротуар, перебралась через перила на балкон четвертого этажа, затем на третий, к своей знакомой. Чудом уцелела, не упав, а ей уже за 55 лет. Они же забрали всю ее новую посуду и частично по дороге разбили, уронив. И это, так называемые парни, не бандиты и воры, а бойцы грузинской национальной гвардии, забрались к пожилой, одинокой, голодной женщине, живущей на сухарях, и обобрали ее. …И не понятно здешним грузинам, что мы ждем избавления от всего этого и что это вполне естественно. В основном всех абхазцев ограбили подчистую, но и конца этому все нет. Конечно, я молю бога послать нам избавление. А это могут сделать лишь абхазы, прихода которых так боятся грузины", – пишет Людмила Тарнава.

Всю ночь 3 июля пенсионерка вместе с соседями пряталась в подвале от обстрелов.

"Ночью от жутких обстрелов дрожали дома. Мы, соседи подъезда, русские, сидели почти всю ночь в подвале. С керосиновой лампой. Света нет, темнота и разрывы снарядов. …Я узнала обнадеживающую новость, что гудаутцы высадили десант где-то в районе Очамчыры. Другая огорчившая меня новость: готовится подписание договора Грузии с Россией после приезда Ельцина из Греции. Они говорят, что еще дня три так будут стрелять, потом подпишут с Россией договор… Неужели Россия, которую просят взять под свое покровительство абхазцев, отдает этот маленький народ на заклание? Так мне горестно, слов нет от вопиющей несправедливости. Неужели Бог не видит всего этого и не спасет мой народ и меня?" – задается вопросом отчаявшаяся пенсионерка.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (324)



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