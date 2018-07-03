Буйство красок Виссариона Цвижба: юбилейная выставка художника открылась в Сухуме

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 3 июля представили пятидесятую выставку работ абхазского художника Виссариона Цвижба.
"Как только мы вошли в здание, показалось, что солнце светит и внутри. Я подумала, может, это только мое видение, но коллеги согласились со мной", — поделилась впечатлениями главный редактор детского журнала "Амцабз" Инна Хашба, открывая выставку.
Представитель молодого поколения художников Абхазии Адгур Ампар добавил, что творчество Виссариона Цвижба учит радоваться каждому мгновению жизни, независимо от сложностей.
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Виссарион Цвижба был краток и признался, что не любит рассказывать о своих работах.
"С 16 лет я хотел быть художником. Но сложно достигнуть того уровня, когда действительно можно назвать себя художником. Оставшееся время я хочу посвятить как раз этой цели", — сказал он.
Помимо творческой деятельности, Виссарион Цвижба с 1975 по 1976 год руководил Сухумским художественным училищем и продолжает преподавать там по сей день.
"У него был уникальный подход к ученикам. Форма, объем и отношение к живописи представлялись им с научной точки зрения, при этом очень понятно и человечно. Его красочный стиль несомненно передался и нам, ученикам", — рассказала живописец Мактина Цвижба.
Автор представил публике 76 работ. Тематика разнообразная — от исторических образов до бытовых зарисовок, но большую часть занимала тема женщины.
"Тема сегодняшней выставки – жизненный путь самого художника, его видение мира. Безусловно, женщина играет большую роль в искусстве автора. В первую очередь мать. Эта тема важна для каждого творца, более того, у Виссариона Акуновича шесть дочерей. Он не мог обойти стороной этот образ", — прокомментировал коллега художника Виталий Джения.
Гости еще долго не расходились, для некоторых посетителей выставка стала ярким событием в будний день.
"Картины Виссариона Цвижба передают те эмоции, которых в обычной жизни не хватает. Мне очень приятно было зайти на перерыв и зарядиться такой энергетикой", — поделилась впечатлениями посетительница выставки.
Виссарион Цвижба — член Союза художников Абхазии, бывший директор Сухумского художественного училища. В феврале 2014 года картина художника "Гора, родившаяся вместе со мной" была удостоена первой премии на ежегодном конкурсе Союза художников Абхазии "Лучшая работа года — 2013". Произведения мастера находятся в Государственной картинной галерее Абхазии, в худфонде, в частных коллекциях России и других зарубежных стран.
Юбилейная выставка абхазского художника Виссариона Цвижба продлится в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии до 13 июля 2018 года.