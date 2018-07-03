Буйство красок Виссариона Цвижба: юбилейная выставка художника открылась в Сухуме

Юбилейная экспозиция художника Виссариона Цвижба составлена из 76 избранных работ, написанных им, начиная с 1968 года.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 3 июля представили пятидесятую выставку работ абхазского художника Виссариона Цвижба.

"Как только мы вошли в здание, показалось, что солнце светит и внутри. Я подумала, может, это только мое видение, но коллеги согласились со мной", — поделилась впечатлениями главный редактор детского журнала "Амцабз" Инна Хашба, открывая выставку.

© Sputnik Юбилейная выставка Виссарион Цвижба

Представитель молодого поколения художников Абхазии Адгур Ампар добавил, что творчество Виссариона Цвижба учит радоваться каждому мгновению жизни, независимо от сложностей.

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Виссарион Цвижба был краток и признался, что не любит рассказывать о своих работах.

"С 16 лет я хотел быть художником. Но сложно достигнуть того уровня, когда действительно можно назвать себя художником. Оставшееся время я хочу посвятить как раз этой цели", — сказал он.

© Sputnik Виссарион Цвижба

Помимо творческой деятельности, Виссарион Цвижба с 1975 по 1976 год руководил Сухумским художественным училищем и продолжает преподавать там по сей день.

"У него был уникальный подход к ученикам. Форма, объем и отношение к живописи представлялись им с научной точки зрения, при этом очень понятно и человечно. Его красочный стиль несомненно передался и нам, ученикам", — рассказала живописец Мактина Цвижба.

© Sputnik Юбилейная выставка Виссарион Цвижба

Автор представил публике 76 работ. Тематика разнообразная — от исторических образов до бытовых зарисовок, но большую часть занимала тема женщины.

"Тема сегодняшней выставки – жизненный путь самого художника, его видение мира. Безусловно, женщина играет большую роль в искусстве автора. В первую очередь мать. Эта тема важна для каждого творца, более того, у Виссариона Акуновича шесть дочерей. Он не мог обойти стороной этот образ", — прокомментировал коллега художника Виталий Джения.

© Sputnik Юбилейная выставка Виссарион Цвижба

Гости еще долго не расходились, для некоторых посетителей выставка стала ярким событием в будний день.

"Картины Виссариона Цвижба передают те эмоции, которых в обычной жизни не хватает. Мне очень приятно было зайти на перерыв и зарядиться такой энергетикой", — поделилась впечатлениями посетительница выставки.

© Sputnik Юбилейная выставка Виссарион Цвижба

Виссарион Цвижба — член Союза художников Абхазии, бывший директор Сухумского художественного училища. В феврале 2014 года картина художника "Гора, родившаяся вместе со мной" была удостоена первой премии на ежегодном конкурсе Союза художников Абхазии "Лучшая работа года — 2013". Произведения мастера находятся в Государственной картинной галерее Абхазии, в худфонде, в частных коллекциях России и других зарубежных стран.

© Sputnik Юбилейная выставка Виссарион Цвижба

Юбилейная выставка абхазского художника Виссариона Цвижба продлится в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии до 13 июля 2018 года.