Театральный союз: в Абхазии представят совместную адыго-абхазскую постановку

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Национальный театр Республики Адыгея в сентябре посетит Абхазию с гастролями. В программе три спектакля и специальный "кавказский" проект.
Главный режиссер адыгского театра Касей Хачегогу привезет в Абхазию две постановки для взрослого зрителя "Кабала святош", "Слуга двух господ", сказку для детей "Только вперед" и специальный проект театра "Кавказский меловой круг".
Проект – коллаборация абхазских и адыгских актеров. Каждая труппа будет играть на родном языке, а некоторые сцены будут проиграны только на абхазском языке.
"Проект очень необычный, но очень важный. Он имеет как политическую, так и общественную значимость в единении стран", — сказала заведующая литературной частью театра Нафисет Куижева.
Адыгский театр приедет в Абхазию впервые за 34 года. В последний раз труппа гастролировала в республике в 1984 году. Абхазские постановки появлялись в Адыгее, но ответных выступлений не было.
Куижева о гастролях адыгского театра в Абхазии: с трепетом ждем встречи>>
"Мы с большим трепетом относимся к этим гастролям и ждем встречи с абхазским зрителем. Надеемся, что восстановим былые контакты, и эти спектакли дадут новый творческий импульс нашим коллективам", — отметила Куижева.
Гастроли Адыгского национального театра пройдут в Сухуме в сентябре и будут приурочены к 25-ой годовщине Победы в Абхазии.