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Театр

Театральный союз: в Абхазии представят совместную адыго-абхазскую постановку

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Впервые за 34 года Национальный театр Адыгеи приедет с гастролями в Абхазию.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Национальный театр Республики Адыгея в сентябре посетит Абхазию с гастролями. В программе три спектакля и специальный "кавказский" проект.

Главный режиссер адыгского театра Касей Хачегогу привезет в Абхазию две постановки для взрослого зрителя "Кабала святош", "Слуга двух господ", сказку для детей "Только вперед" и специальный проект театра "Кавказский меловой круг".

Проект – коллаборация абхазских и адыгских актеров. Каждая труппа будет играть на родном языке, а некоторые сцены будут проиграны только на абхазском языке.

Архивное фото.
© Sputnik . Владимир Федоренко
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"Проект очень необычный, но очень важный. Он имеет как политическую, так и общественную значимость в единении стран", — сказала заведующая литературной частью театра Нафисет Куижева.

Адыгский театр приедет в Абхазию впервые за 34 года. В последний раз труппа гастролировала в республике в 1984 году. Абхазские постановки появлялись в Адыгее, но ответных выступлений не было.

Куижева о гастролях адыгского театра в Абхазии: с трепетом ждем встречи>>

"Мы с большим трепетом относимся к этим гастролям и ждем встречи с абхазским зрителем. Надеемся, что восстановим былые контакты, и эти спектакли дадут новый творческий импульс нашим коллективам", — отметила Куижева.

Гастроли Адыгского национального театра пройдут в Сухуме в сентябре и будут приурочены к 25-ой годовщине Победы в Абхазии.




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