Потомки защитника Санчарского перевала встретились с российскими пограничниками

Родственник красноармейца, погибшего 76 лет назад во время Великой Отечественной войны, нашел могилу дяди в горах Абхазии.

Сухум, 4 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Александр Гузев, побывавший на могиле своего дяди, который погиб при освобождении Санчарского перевала, встретился с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Абхазии в сухумском Государственном музее Боевой Славы в среду 4 июля.

Гузев на протяжении семи лет искал место захоронения дяди Ивана Филоненко. Из документальных свидетельств он установил, что советский солдат Ивана Филоненко во время Великой Отечественной войны воевал в горах Абхазии и там погиб. Однако могилу найти не удалось.

© Фото : Николай Медвенский Переплетение судеб: родственники красноармейца нашли его могилу в Абхазии

В канун Дня Победы Александр Гузев в социальных сетях увидел фотографию могилы дяди, которая была опубликована экспедиционной группой заместителя директора Абхазского госмузея Боевой Славы Николая Медвенского.

25 июня Гузев с сыном Иваном приехал в Абхазию, чтобы лично побывать на могиле дяди в высокогорном селе Псху.

"Могил пограничников в селе Псху и его окрестностях на самом деле немало. К сожалению, не все из них в хорошем состоянии. Поэтому отрадно, что за несколько тысяч километров находятся родственники бойцов", — сказал Николай Медвенский.

© Sputnik Встреча российских пограничников с семьёй Гузевых

Александр Гузев рассказал о многолетних поисках и нечаянной находке.

"Во всей этой истории для меня важно, что есть такие энтузиасты, как Николай, которые ищут и находят. По отдельным личностям мы узнаем историю целого полка, всей войны. Каждое открытое имя бесценно", — считает он.

Ветеран Великой Отечественной войны Павел Мочавов, участник встречи в музее, поделился военными историями и отметил, что подобные находки важны для молодого поколения, чтобы помнить историю народа.

© Фото : Предоставлено Александром Гузевым Найти и не потерять: могилу советского бойца обнаружили в Абхазии

"Погибшие бойцы всегда будут живы, пока о них помнят. Нужно показать людям, какой ценой нам досталась победа", — добавил Мочавов.

Шестнадцатилетний сын Александра Гузева Иван впервые побывал в Абхазии и признался, что был поражен красотами гор и ущелий. По его словам, отец не рассказывал о своих поисках и поделился с семьей, только когда они увенчались успехом.

Гузев намерен по возвращении домой заняться подробным изучением семейного древа.

"Могила Ивана Федоровича в надежных руках. За ней, я уверен, будут смотреть, а мы обязательно приедем еще раз с родственниками. Путешествие по Абхазии было прекрасным, мы посетили все исторические места и насладились природой", — признался он.

Экспедиционная группа заместителя директора Абхазского госмузея Боевой Славы Николая Медвенского с 2011 года проводит раскопки мест захоронения советских бойцов на Санчарском, Марухском и Клухорском перевалах. Группе удалось найти места захоронения 33 советских воинов.