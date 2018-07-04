Прогноз погоды в Абхазии в четверг 5 июля

Погода на территории Абхазии изменится из-за влияния фронта Черноморского циклона и смены теплых масс воздуха на относительно холодные, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Синоптики Абхазии прогнозируют на четверг 5 июля облачную погоду с прояснениями. Ночью, утром и вечером дождь, возможна гроза, днем преимущественно без осадков.

Атмосферное давление в норме, 758 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.

Ветер умеренный, от 2 до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18˚С до +23˚С, днем от +26˚С до +31°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение моря умеренное до значительного, от 2 до 4 баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90 %.