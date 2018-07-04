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Погода

Прогноз погоды в Абхазии в четверг 5 июля

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (723)
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Погода на территории Абхазии изменится из-за влияния фронта Черноморского циклона и смены теплых масс воздуха на относительно холодные, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Синоптики Абхазии прогнозируют на четверг 5 июля облачную погоду с прояснениями. Ночью, утром и вечером дождь, возможна гроза, днем преимущественно без осадков.

Атмосферное давление в норме, 758 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.

Ветер умеренный, от 2 до 7 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от +18˚С  до +23˚С,  днем от +26˚С  до +31°С.

Температура морской воды +26°С. 

Волнение моря умеренное до значительного, от 2 до 4 баллов.

Относительная влажность воздуха  60-90 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (723)



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