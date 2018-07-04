Прогноз погоды в Абхазии в четверг 5 июля

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Синоптики Абхазии прогнозируют на четверг 5 июля облачную погоду с прояснениями. Ночью, утром и вечером дождь, возможна гроза, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление в норме, 758 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.
Ветер умеренный, от 2 до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18˚С до +23˚С, днем от +26˚С до +31°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение моря умеренное до значительного, от 2 до 4 баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90 %.