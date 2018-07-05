СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазия и Иордания заинтересованы во взаимном экономическом сотрудничестве, об этом было сказано в ходе встречи президента Абхазии с делегацией из Иордании в четверг 5 июля.

"Надеюсь, что перспектива наших отношений будет нарастать. Те процессы, которые выстраиваются между нашими государствами, имеют уже определенную основу. Несмотря на то, что у нас территориально небольшое государство, но ресурсов у нас достаточно. Их нужно просто правильно, целенаправленно использовать для строительства своего государства. Нам важно, чтобы экономические отношения развивались", – сказал президент Рауль Хаджимба.

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Члены делегации отметили, что будут всячески способствовать развитию отношений между государствами.

"Я не занимаюсь политикой, я сам бизнесмен. Считаю себя не просто представителем ТПП. Мои коллеги обещали, что как только приедут в Иорданию, начнут работу по налаживанию отношений с Абхазией. Я же в свою очередь буду помогать им в этом", – отметил представитель ТПП Абхазии в Иордании Али Бакиж.

Экс-депутата Парламента Иордании Мухаммеда Раслана интересовал вопрос отношений между Абхазией и Грузией.

"Абхазия – независимое государство. Хотелось бы знать, какие отношения сегодня с Грузией? Ведутся ли какие-либо переговоры с этой страной? И это не первый мой приезд в Абхазию, я здесь был еще семь лет назад. Что с тех пор изменилось?" – спросил Мухаммед Раслан у президента Абхазии.

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Рауль Хаджимба ответил, что сегодня между Абхазией и Грузией практически нет никаких отношений. Все вопросы по безопасности регулируются в рамках Женевских дискуссий, в которых участвуют представители не только конфликтующих стран, но и США, Евросоюза и России.

"Отношения с Грузией непросты, таковыми они были и до начала войны. Сегодня практически этих отношений нет. Есть переговорный процесс, который ведется в рамках Женевы, где представлены различные государства, такие как США, Евросоюз, Россия, Южная Осетия и Абхазия. Там обсуждаются практически многие направления наших взаимоотношений, начиная от самого важного – вопроса неприменения силы. К сожалению, пока грузинская сторона на это не идет. Но возврата к прошлому уже не будет. Мы не зачинщики этой войны, но мы одержали победу", – ответил Рауль Хаджимба.

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По словам президента, сегодня республика активно развивается, за последние годы между Абхазией и Россией был подписан договор о сотрудничестве и дружбе, который гарантирует безопасность в Абхазии.

"Много что изменилось в Абхазии с момента вашего первого визита. Россия гарантирует нам безопасность, но это не говорит о том, что Абхазия – оккупированная Россией территория, как преподносит это грузинская сторона. Такие формы взаимоотношений существуют в мире. Ну, и самое главное – меняется экономический облик Абхазии. В республике создается возможность для развития малого и среднего бизнеса. Это и развитие аграрного сектора, и развитие туристической отрасли. Все это несомненно сказывается и на бюджете нашей страны", – добавил президент.

После официальной части встречи стороны обменялись подарками. Рауль Хаджимба подарил главе Иорданской делегации Мониру Соберу абхазский головной убор. А представители делегации в свою очередь передали главе Абхазии икону ручной работы.