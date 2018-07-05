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Письма

5 июля 1993 года: ветеран из России ответил грузинскому писателю

CC0
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (326)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Письмо ветерана труда из города Орехово-Зуево Николая Абсава "Писатель или политический демагог?" в газете "Республика Абхазия":

"Мы смотрели по первому каналу Останкинского телевидения передачу о Грузии, и особенно неприятно поразило нас выступление писателя Чабуа Амирэджиби. Если его послушать, получается так, что дерзкие абхазы спустились с гор, отбирают у них родину. Оказывается не мы, а они жили в Абхазии тысячелетиями…

Знает ли Амирэджиби, что жестоко поругана честь его коллег – абхазских писателей? По несколько раз они ограблены, растащены их библиотеки, уничтожены рукописи. Еще в октябре прошлого года в столице Абхазии Сухуме из дома вывели поэта Таифа Аджба и увезли в неизвестном направлении. Он словно канул в воду. Вывели также из дома и на улице при всех расстреляли заслуженного артиста Абхазии Мажару Зухба, артистов Аристава, Амичба, Джениа – всех не перечислишь, кого без всякой вины уничтожили, их убивают на их же родной земле только за то, что они не принадлежат к грузинской национальности.

Знает ли Амирэджиби, что неоднократно подвергалась ограблению квартира поэта, главного редактора журнала "Алашара" Николая Квициниа, который, кстати, в свое время перевел его роман "Дата Туташхия". Солидный гонорар автор тогда поделил со своим переводчиком, а вот беду делить с ним он не собирается. Не в состоянии, не может, потому что он не писатель, а политический демагог. Вообще, в Грузии существуют разные версии об оригинальности и авторстве этого нашумевшего в свое время романа, но не об этом сейчас. Если он был бы настоящим, как его представляют, большим писателем, вообще порядочным человеком, мы уверяем, что он не стал бы зачеркивать историю соседнего народа в угоду имперским амбициям. Об имперской политике грузин в свое время говорил академик Сахаров, но мысли его грузины не восприняли, потому что это их не устраивает. Советский Союз можно было развалить, а Грузинскую ССР, оказывается, нельзя".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (326)



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