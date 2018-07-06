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Боец абхазской армии

6 июля 1993 года: подавлено грузинское наступление на Восточном фронте

© Фото : Жора Цвижба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (327)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Аслана Авидзба "Вопросы военно-политической истории Абхазии. Отечественная война (1992—1993 гг.)":

"Грузинские войска, получив подкрепление, 6 июля перешли в решительное наступление с целью ликвидации созданного абхазскими силами коридора на Восточном фронте. В этих боях наряду с другими были задействованы два батальона звиадистов — Сенакский и Хобский, общей численностью до 600 человек. Грузинским войскам удалось вклиниться в оборону коридора вдоль берега моря со стороны села Цагера. Однако совместными действиями войск Восточного фронта и морского десанта они были отброшены на исходные позиции.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (327)



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