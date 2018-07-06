6 июля 1993 года: подавлено грузинское наступление на Восточном фронте

Из книги Аслана Авидзба "Вопросы военно-политической истории Абхазии. Отечественная война (1992—1993 гг.)":

"Грузинские войска, получив подкрепление, 6 июля перешли в решительное наступление с целью ликвидации созданного абхазскими силами коридора на Восточном фронте. В этих боях наряду с другими были задействованы два батальона звиадистов — Сенакский и Хобский, общей численностью до 600 человек. Грузинским войскам удалось вклиниться в оборону коридора вдоль берега моря со стороны села Цагера. Однако совместными действиями войск Восточного фронта и морского десанта они были отброшены на исходные позиции.

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