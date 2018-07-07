7 июля 1993 года: жители Сухума спасаются в подвалах от обстрелов

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме: ночь проспала на полу в ванной комнате. Гораздо лучше и удобнее, теплее, чем вчера. Стреляли, но не очень сильно. А утром в 5:00 усилилась канонада и я, одевшись, спустилась в подвал.

Потом утихло, пошла на наш "пятачок" за зеленью и овощами. Люди все хватают за любую цену, не торгуясь. Картофель мелкий молодой взяла за 800 рублей 1 килограмм. Покружилась еще там и узнала, что в "Колосе" котлы разбиты от снарядов.

Ничего, наладят, уже воду везут во двор. Только нам от этого завода – ничего: ни муки, ни хлеба. Все военным, по знакомству и своим. Эти истерические вопли: "Всех их (т.е. абхазцев) надо убить!" – больше похожи на кличи при танце дикарей. А ведь грузинская нация – цивилизованная нация. Такой они ее, во всяком случае, видят и считают. Так как объяснить такую кровожадность, которой гнушается и Господь Бог?