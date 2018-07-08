8 июля 1993 года: Ардзинба обратился к народам Северного Кавказа

8 июля 1993 года Верховный Совет Абхазии обратился к народам Северного Кавказа.

"Как стало известно, по инициативе министра иностранных дел России Андрея Козырева, между РФ и Абхазией по реке Псоу уже в ближайшие дни будет перекрыта граница. Такая мера приведет к политической и экономической блокаде Абхазии и еще больше развяжет руки режиму Шеварднадзе. Мы глубоко убеждены в том, что между абхазским народом и родственными народами Северного Кавказа не должно быть границы, которая как кинжал, будет резать по-живому наши вековые связи, нашу традиционную общность. Попытка изолировать нас друг от друга напоминает политику нашего раздела на сферы влияния между Россией и Грузией. Сохранение единства народов Северного Кавказа и Абхазии является жизненно важным условием существования наших народов и обеспечит стабилизацию положения во всем регионе", – говорится в обращении.

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