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Владислав Ардзинба

8 июля 1993 года: Ардзинба обратился к народам Северного Кавказа

© Фото : Архив
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (328)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

8 июля 1993 года Верховный Совет Абхазии обратился к народам Северного Кавказа.

"Как стало известно, по инициативе министра иностранных дел России Андрея Козырева, между РФ и Абхазией по реке Псоу уже в ближайшие дни будет перекрыта граница. Такая мера приведет к политической и экономической блокаде Абхазии и еще больше развяжет руки режиму Шеварднадзе. Мы глубоко убеждены в том, что между абхазским народом и родственными народами Северного Кавказа не должно быть границы, которая как кинжал, будет резать по-живому наши вековые связи, нашу традиционную общность. Попытка изолировать нас друг от друга напоминает политику нашего раздела на сферы влияния между Россией и Грузией. Сохранение единства народов Северного Кавказа и Абхазии является жизненно важным условием существования наших народов и обеспечит стабилизацию положения во всем регионе", – говорится в обращении.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (328)



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