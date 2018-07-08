Мультяшные персонажи и атрибутика Сухума: столица отметила день рождения

Сария Кварацхелия, Sputnik

В этом году день города Сухума, как уже сложилось по традиции, отмечают на набережной. Здесь возле памятника Неизвестному солдату в 18:00 стартовала праздничная программа для юных сухумчан.

Под сенью высоких деревьев соорудили небольшую сцену с атрибутикой города – пальмами и башенкой с часами.

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Но самым главным сюрпризом для детей стали хорошо знакомые мультяшные персонажи: Маша и медведь, три поросенка, миньоны.

"Дорогие жители Сухума, сегодня для нас всех большой праздник! Нашему городу 2500 лет", – открыла праздничное мероприятие ведущая.

© Sputnik / Илона Хварцкия День города в Сухуме

За ее словами последовала детская развлекательная песенка "Если весело живется". Аниматоры в костюмах мультяшных героев вместе с детьми выстроили круг и стали кружиться в такт музыке.

Еще одним украшением праздника стала танцевальная группа "Ахучра адунеи". 16 юных девочек в красных футболках и шортах порадовали современной хореографией. Нам удалось поговорить с одной из них, Эвелиной Квициния.

"В целом мы исполним три танца. Для меня выступать в такой день – большая честь, потому что Сухум – мой родной город, где живет моя семья, мои друзья, одноклассники", – не успевает договорить Эвелина, уже надо выбегать на сцену.

Еще минута и 16 девочек с шарами виртуозно исполняют танец "Свобода".

Любимый город

На детский праздник пришли не только юные сухумчане, но и взрослые.

"Сухум – наш любимый город. У меня только самые положительные ассоциации. Спасибо Администрации столицы за такой очаровательный праздник, который они организовали для детей. Это на самом деле очень необходимо, приятно, тем более для детишек", – рассказала Тамила Мерцхулава, которая пришла на детский праздник вместе со своей маленькой племянницей.

© Sputnik / Илона Хварцкия День города в Сухуме

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День Сухума отметили не только местные жители, но и туристы. Алексей и Ирина из Екатеринбурга вместе с детьми впервые приехали в Абхазию. Прежде, чем приехать в солнечную страну, они долго выбирали город, где хотели бы провести долгожданный отпуск. В итоге выбор пал на столицу. Как признался Алексей, Сухумом семья осталась довольна. Туристам понравились старинные улочки с кирпичными домами.

"Здесь особая атмосфера практически везде: и на набережной и в старой части города, где мы успели прогуляться не раз. Но самая большая достопримечательность Сухума – это, конечно, люди, которые по утрам и по вечерам собираются на набережной, в кафе, кажется, "Брехаловка" называется, – смеется турист. – Все это очень отличается от нашего города. Словом, Сухум мне очень полюбился".

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Праздничные гуляния на этом не завершились. Детский праздник плавно продолжился концертом для всех горожан возле Сухумской крепости.

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© Sputnik / Илона Хварцкия День города в Сухуме

Сухум – один из древнейших городов, которому насчитывает более 2500 лет.

День города Сухум отмечают ежегодно в первую субботу июля. Данное решение было принято в ходе заседания специальной комиссии в администрации столицы 28 января 2016 года. В 2018 году день города выпал на 7 июля, но празднование перенесли на 8 июля из-за погодных условий.