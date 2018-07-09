9 июля 1993 года: Грузия отказалась вывести войска из Абхазии

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги "Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в документах".

Заявление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия

На проходящих в Москве при посредничестве России переговорах 6 июля 1993 года представителями Грузии было выражено согласие на подписание Соглашения о прекращении огня и выводе всех вооруженных формирований Грузии с территории Абхазии.

Учитывая важность подобного шага, в случае осуществления которого открывалась дорога к полномасштабному урегулированию, абхазской стороной было высказано предложение о подписании Соглашения высшими должностными лицами Грузии и Абхазии.

Однако это предложение не нашло поддержки с грузинской стороны. Более того, отказавшись от выдвинутого грузинской же делегацией предложения, глава грузинского государства Эдуард Шеварднадзе заявил о недопустимости вывода грузинских войск с территории Абхазии.

Таким образом, еще раз подтверждено стремление руководства Грузии решить проблему взаимоотношений Грузии и Абхазии силовым методом. Участие же в переговорах, как свидетельствует предпринятый маневр, рассчитано на создание благоприятного общественного мнения.

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба.