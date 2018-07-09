19:01 09 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR73.94
Поиск
Встреча руководителей России, Грузии и Абхазии по вопросу прекращения огня

9 июля 1993 года: Грузия отказалась вывести войска из Абхазии

© Sputnik . Юрий Абрамочкин
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (329)
8 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги "Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в документах".

Заявление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия

На проходящих в Москве при посредничестве России переговорах 6 июля 1993 года представителями Грузии было выражено согласие на подписание Соглашения о прекращении огня и выводе всех вооруженных формирований Грузии с территории Абхазии.

Учитывая важность подобного шага, в случае осуществления которого открывалась дорога к полномасштабному урегулированию, абхазской стороной было высказано предложение о подписании Соглашения высшими должностными лицами Грузии и Абхазии.

Однако это предложение не нашло поддержки с грузинской стороны. Более того, отказавшись от выдвинутого грузинской же делегацией предложения, глава грузинского государства Эдуард Шеварднадзе заявил о недопустимости вывода грузинских войск с территории Абхазии.

Таким образом, еще раз подтверждено стремление руководства Грузии решить проблему взаимоотношений Грузии и Абхазии силовым методом. Участие же в переговорах, как свидетельствует предпринятый маневр, рассчитано на создание благоприятного общественного мнения.

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба.

Темы:
"413 дней" (329)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

  • Врач, архивное фото
    Инцидент на высоте

    Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Президент говорит

    Выступление президента Латвии Раймондса Вейониса опять стало поводом для насмешек - на этот раз глава государства назвал "Праздник песни" "Рождеством".

  • Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, архивное фото
    Спасти экономику

    Помочь Литве хоть в какой-то мере может только нормализация отношений с Россией, считает эксперт Василий Колташов.

  • Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски
    Давайте разговаривать

    Глава МИД Молдовы рассказал об отношениях между Москвой и Кишиневом, подчеркнув, что страны должны вернуться к нормальному диалогу.

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

  • Врач, архивное фото
    Инцидент на высоте

    Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Рейтинг самых влиятельных людей в Интернете по версии Time
История маленького Рустама - мальчика с особенностями развития
Видеть душу: мальчик с особенностями учит людей толерантности
15 причин пить лимонную воду каждое утро
Живительный эликсир: лимон и вода

Соцсети

Sputnikabkhazia