Отвод суда и обвинения: повороты в деле об убийстве в Гумисте

Убийство Рафика Чолакяна и покушение на его жену Людмилу Чолакян произошли 5 апреля 2017 года в селе Гумиста Сухумского района, в совершении преступлений подозревается Эдуард Адлейба. О том, как 11 июля прошло очередное судебное слушание, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Слушание в среду по делу об убийстве жителя села Гумиста Рафика Чолакяна и покушении на жизнь его супруги Людмилы Чолакян началось с ходатайства адвоката Инги Габелая. Защита посчитала незаконным использование в открытом судебном разбирательстве записей телефонных разговоров родственников обвиняемого.

© Sputnik / Томас Тхайцук Суд допросил экспертов и следователей по делу об убийстве Рафика Чолакяна

"Оглашение телефонных разговоров, переписок, телеграфных, почтовых и иных сообщений возможно в открытом заседании только с их согласия, то есть с согласия Нади Квачахия-Адлейба. В противном случае указанный материал исследуется в закрытом судебном заседании. Такое требование применяется и к аудио- и видеозаписи, носящих личный характер. Сторона обвинения не брала согласия у Нади Квачахия-Адлейба на оглашение записи телефонных переговоров. Сторона обвинения использовала записи в открытом заседании, тем самым сделав их общественным достоянием", – аргументировала свое заявление защитник.

Еще одним нарушением адвокат посчитала использование записи телефонного разговора Эрика Адлейба, сына подсудимого, с адвокатом Ингой Габелая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Суд допросил свидетеля по делу об убийстве в селе Гумиста

"Эрик Адлейба является доверителем адвоката Габелая, в связи с чем адвокат возражал оглашению записи телефонных разговоров. Но, вопреки нормам действующего законодательства, сведения были оглашены сотрудниками Генеральной прокуратуры. Это является вмешательством в адвокатскую деятельность. На основании изложенного прошу коллегию судей обратить внимание на нарушения и отказать стороне обвинения в оглашении телефонных разговоров и соответственно прослушивании аудиозаписей и провести закрытое судебное разбирательство", – ходатайствовала адвокат.

Гособвинение настаивало на том, что в записях не была представлена информация, носящая личный характер. А согласно Уголовно-процессуальному кодексу Абхазии, слушание проводится в закрытом режиме, лишь только если используется государственная тайна, рассматриваются дела в отношении несовершеннолетних или преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, которые могут привести к оглашению интимной жизни человека.

"А что касается прослушивания записи телефонного разговора Эрика Адлейба, то есть постановление суда, согласно которому разрешается контроль и запись телефонных переговоров", – ответила прокурор Эльвия Хазириши.

После двухчасового совещания суд отклонил ходатайство адвоката.

© Sputnik Сария Кварацхелия Двое из троих: свидетели по делу об убийстве в Гумисте дали показания на суде

"Доводы адвоката о необходимости проведения закрытого заседания в части прослушивания фонограммы и телефонной записи Квачахия-Адлейба не может быть обоснованной, так как закрытое судебное заседание назначается в случаях, когда разбирательство может привести к разглашению государственной или иной охраняемой тайны, когда рассматриваются дела, совершенные лицами, не достигшими 18 лет, при рассмотрении дел, совершенных против половой неприкосновенности, которые могут привести к разглашению половой жизни участников судопроизводства, либо сведении унижающих честь и достоинство. Таких доказательств суду не приведено. При этом ходатайство адвоката противоречит принципу гласности судопроизводства", – вынесла решение коллегия судей.

Отвод суда

Защита отреагировала на позицию судебной коллегии заявлением председателю Верховного суда. В нем Инга Габелая попросила отвод состава стороны обвинения и в целом всего суда.

© Sputnik / Томас Тхайцук Верховный суд "вернул мяч" генпрокурору Абхазии по санкциям в отношении СМИ

"Прокуратура выполняет функции закона в строгом соответствии букве закона. Так как сторона гособвинения интерпретирует нормы закона не в угоду закона, а в угоду нарушениям, сторона защиты делает выводы о том, что гособвинение: первое – они не знают законы, либо второе – они заинтересованы в исходе дела прямо на стороне потерпевших. Прокуратура не адвокаты потерпевшей стороны, они стоят на защите интересов законодательства Республики Абхазия. Телефонные разговоры должны охраняться Конституцией Абхазии и прежде всего сотрудниками прокуратуры. Нынешнее решение суда идет в разрез с законодательством Абхазии и дает основание, что суд также прямо лично или косвенно заинтересован в исходе дела. В связи с чем мы заявляем о просьбе отвода всего состава суда и состава гособвинения", – сказала адвокат Габелая.

По версии предварительного следствия, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел 5 апреля 2017 года в дом Рафика Чолакяна в селе Гумиста и в результате ссоры убил хозяина выстрелом из огнестрельного оружия.

Чтобы скрыть преступление, пытался ударом по голове рукояткой пистолета убить супругу погибшего Людмилу Чолакян.