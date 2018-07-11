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11 июля 1993 года: ВС Абхазии установили контроль над дорогой, ведущей в Сухум

© Фото : Ж.Цвижба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (331)
13810

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Министерства обороны Республики Абхазия:

"11 июля продолжались ожесточенные бои в районе села Шрома, где наши войска установили контроль над дорогой, ведущей в Сухум. В ходе предпринятых контратак противник потерял до 200 бойцов убитыми и ранеными и 4 единицы бронетехники. Есть потери в живой силе и со стороны Вооруженных сил Республики Абхазия. К этому часу все населенные пункты, взятые под контроль Вооруженными силами Республики Абхазия, удерживаются стабильно. С уходом десанта со стратегической дороги Сухум-Очамчыра бои в этом районе не прекратились. 11 июля, во второй половине дня, в результате спланированной операции наши войска разгромили группировку грузинских войск в селе Тамыш и возвратились на исходные позиции без потерь. В ходе операции взято в плен 37 солдат, уничтожена БМП противника".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (331)
Теги:
413 дней



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