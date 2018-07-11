11 июля 1993 года: ВС Абхазии установили контроль над дорогой, ведущей в Сухум

Оперативная сводка Министерства обороны Республики Абхазия:

"11 июля продолжались ожесточенные бои в районе села Шрома, где наши войска установили контроль над дорогой, ведущей в Сухум. В ходе предпринятых контратак противник потерял до 200 бойцов убитыми и ранеными и 4 единицы бронетехники. Есть потери в живой силе и со стороны Вооруженных сил Республики Абхазия. К этому часу все населенные пункты, взятые под контроль Вооруженными силами Республики Абхазия, удерживаются стабильно. С уходом десанта со стратегической дороги Сухум-Очамчыра бои в этом районе не прекратились. 11 июля, во второй половине дня, в результате спланированной операции наши войска разгромили группировку грузинских войск в селе Тамыш и возвратились на исходные позиции без потерь. В ходе операции взято в плен 37 солдат, уничтожена БМП противника".

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