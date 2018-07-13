Сорок дней у доски: в Абхазии пройдет международный шахматный турнир

Международный чемпионат по шахматам Abkhazia Open 2018 будет проходить в четырех городах Абхазии с 13 июля по 12 августа.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Открытие Abkhazia Open 2018 в этом году состоится в Очамчыре 13 июля, сообщил в интервью радио Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

По словам Тужба, за 15 лет шахматный туризм в Абхазии стал популярным направлением.

"Сейчас мы предполагаем, что в Очамчыре будет более 70 участников, а в Сухуме не менее 200", — рассказал он.

Организаторы утверждают, что участники чемпионата высоко оценивают уровень подготовки к событию.

"Нам дают лучшие залы в Абхазии, и у нас есть весь необходимый инвентарь. Это имеет огромное значение, за одну игру мы можем посадить 300-400 человек", — рассказал Тужба.

В этом году шахматисты сыграют в нескольких городах Абхазии. Открытие пройдет в Очамчыре 13 июля, игры состоятся в Гудауте 21 июля, в Сухуме 2 августа, а закроется турнир 12 августа в Гагре.

"Есть те, кто приезжает на все четыре турнира, на 40 дней, и очень довольны. Это отличный шанс для наших детей и взрослых сразиться с российскими партнерами по шахматам", — поделился президент Федерации.

Шахматисты могут сразиться не только в одном городе Абхазии, но отправиться в шахматное "путешествие" по всем городам турнира.