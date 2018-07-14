Три улицы Гудауты и село Абгархыку затопило во время продолжительных ливней

СУХУМ, 14 июл — Sputnik. Три улицы Гудауты и село Абгархыку были затоплены во время ливня в субботу 14 июля, об этом сообщил Sputnik глава Гудауты Руслан Ладария.

© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә Доплыть до машины: как пользователи соцсетей отреагировали на ливень в Абхазии

"Дожди были очень сильные, в городе затоплены улицы Гобечия, Маяковского и частично Чанба. Пострадали многие хозяйства. Селу Абгархыку также нанесен серьезный ущерб: смыло дорогу и затопило кукурузные поля и виноградные плантаций.

Дождь был очень сильный. Такого в Абгархуке еще не видел. По времени шел с 8 утра до двух часов дня", — рассказал Ладария.

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Сейчас Администрация район подсчитывает ущерб и устраняет последствия стихии.

Владельцам затопленных домов, как признался глава Гудауты, компенсировать ущерб Администрации будет сложно. Для этого Руслан Ладария намерен обратиться в правительство.



