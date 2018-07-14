Три улицы Гудауты и село Абгархыку затопило во время продолжительных ливней

СУХУМ, 14 июл — Sputnik. Три улицы Гудауты и село Абгархыку были затоплены во время ливня в субботу 14 июля, об этом сообщил Sputnik глава Гудауты Руслан Ладария.
"Дожди были очень сильные, в городе затоплены улицы Гобечия, Маяковского и частично Чанба. Пострадали многие хозяйства. Селу Абгархыку также нанесен серьезный ущерб: смыло дорогу и затопило кукурузные поля и виноградные плантаций.
Дождь был очень сильный. Такого в Абгархуке еще не видел. По времени шел с 8 утра до двух часов дня", — рассказал Ладария.
Ладария о ливне в Гудаутском районе>>
Сейчас Администрация район подсчитывает ущерб и устраняет последствия стихии.
Владельцам затопленных домов, как признался глава Гудауты, компенсировать ущерб Администрации будет сложно. Для этого Руслан Ладария намерен обратиться в правительство.