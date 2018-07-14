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Архивное фото наводнения

Три улицы Гудауты и село Абгархыку затопило во время продолжительных ливней

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сильные ливневые дожди прошли в Гудаутском районе днем 14 июля.

СУХУМ, 14 июл — Sputnik. Три улицы Гудауты и село Абгархыку были затоплены во время ливня в субботу 14 июля, об этом сообщил Sputnik  глава Гудауты Руслан Ладария. 

Погода
© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә
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"Дожди были очень сильные, в городе затоплены улицы Гобечия, Маяковского и частично Чанба.  Пострадали многие хозяйства. Селу Абгархыку также нанесен серьезный ущерб: смыло дорогу и затопило  кукурузные поля и виноградные плантаций. 

Дождь был очень сильный. Такого в Абгархуке еще не видел. По времени шел с 8 утра до двух часов дня", — рассказал Ладария. 

Ладария о ливне в Гудаутском районе>>

Сейчас Администрация район подсчитывает ущерб и устраняет последствия стихии. 

Владельцам затопленных домов, как признался глава Гудауты, компенсировать ущерб Администрации будет сложно. Для этого Руслан Ладария намерен обратиться в правительство. 


Теги:
Руслан Ладария, Гудаута, Абхазия



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