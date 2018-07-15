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Абхазский блюз и спектакли: культурные события Абхазии на неделю

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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 16 по 22 июля.

Абхазская государственная филармония

18 июля в 19:00 на сцене филармонии вы сможете послушать знаменитые блюзовые хиты от абхазской группы RedRocks. Своим выступлением артисты закроют третий джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST".

Дебютный концерт группы Red Rocks
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дебютный концерт группы "Red Rocks"

Абхазский драматический театр

Артисты Молодежного театра представят постановку "Анауркуа" на сцене Абхазского драматического театра 19 июля в 19:00. Спектакль по одноименному произведению Дмитрия Гулиа уже получил популярность среди абхазских зрителей.

Актеры Абхазского государственного молодежного театра представили зрителям премьерную постановку спектакля Анауркуа (Приведения) по мотивам драмы Дмитрия Гулиа.
© Sputnik / Илона Хварцкия Sputnik, Илона Хәарцкиаԥҳа
Актеры Абхазского государственного молодежного театра представили зрителям премьерную постановку спектакля "Анауркуа" (Приведения) по мотивам драмы Дмитрия Гулиа.

РУСДРАМ

Сразу несколько постановок представятся "на суд" зрителю в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера.

"Клинический случай"

Начнется неделя с премьеры! На сцене театра 17 и 18 июля в 19:00 представят комедийную постановку "Клинический случай". Впервые на абхазской сцене пьеса комедиографа XX века Рэя Куни в постановке мастера комедийного жанра, режиссера-постановщика спектакля "Примадонны" Сергея Ефремова. Постановщики обещают очень "жизненную" историю и море смеха. Отличный шанс подбодриться в начале рабочей недели.

Премьера спектакля Клинический случай
© Sputnik Сария Кварацхелия
Премьера спектакля "Клинический случай"

"Ревизор"

К концу недели, 20 июля в 19:00 к абхазскому зрителю "приедет ревизор". Актеры покажут зрителю все человеческие пороки и несправедливость мира, но подадут это на юмористическом подносе.

Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля "Ревизор" в РУСДРАМе

"Братец Кролик и Братец Лис"

Выходные посвятите детям, отведите их 21 июня в 12:00 на спектакль "Братец Кролик и Братец Лис". "Веселый ковбойский балаган" — так описывают режиссеры сказочный вестерн. Вечная вражда Кролика и Лиса, хитроумные ловушки и увлекательные приключения героев отвлекут ваших детей от гаджетов.

Спектакль Братец Кролик & Братец Лис в РУСДРАМе
© Sputnik / Илона Хварцкия
Спектакль "Братец Кролик & Братец Лис" в РУСДРАМе

Государственный концертный зал Пицундского Храма

Шедевры мировой классики прозвучат в стенах Пицундского храма 21 июля в 17:00. Солисты Абхазской государственной филармонии познакомят зрителей с магическим звучанием органа и тонкой "культурой" скрипки и фортепиано, а также оперными произведениями.

В программе: органная, инструментальная, вокальная музыка западно-европейских, русских и абхазских композиторов в исполнении Луки Гаделия, Наны Черкезия, Алхаса Ферзба, Асиды Шакая и других абхазских артистов.

Пицундский орган.
© Sputnik / Илона Хварцкия
Пицундский орган.

Теги:
Абхазия



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