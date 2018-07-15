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Министр по делам СНГ Борис Пастухов

15 июля 1993 года: Борис Пастухов прибыл в Тбилиси с текстом соглашения

© Sputnik . Сергей Субботин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (335)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)":

"15 июля Борис Пастухов из Гудауты прибыл в Тбилиси с текстом соглашения, согласованным с абхазской стороной. В этот же день состоялась встреча Пастухова с Александром Кавсадзе, затем с Шеварднадзе, 16 июля он отбыл в Москву.  При этом Кавсадзе тогда заявил, что усилия по мирному урегулированию конфликта зашли в тупик, а очередные предложения абхазской стороны, которые он назвал неприемлемыми, не содержат ничего нового, повторяя тезис о незамедлительном выводе грузинских войск как условии для прекращения огня.

Ранее 14 июля в Сочи Андрей Козырев, Борис Пастухов и Сергей Шойгу встретились с Владиславом Ардзинба. Российской стороной был предложен план прекращения боевых действий. Руководитель Абхазии "попросил дать ему время на обсуждение с депутатами абхазского парламента". Вечером того же дня, 14 июля, личный представитель президента РФ по урегулированию грузино-абхазского конфликта Борис Пастухов встречался с абхазскими парламентариями, которым предложил остановить наступление. Из Гудауты он полетел в Сухум, а затем – в Тбилиси".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (335)
Теги:
соглашение, переговоры, перемирие, 413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия



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