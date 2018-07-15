15 июля 1993 года: Борис Пастухов прибыл в Тбилиси с текстом соглашения

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)":

"15 июля Борис Пастухов из Гудауты прибыл в Тбилиси с текстом соглашения, согласованным с абхазской стороной. В этот же день состоялась встреча Пастухова с Александром Кавсадзе, затем с Шеварднадзе, 16 июля он отбыл в Москву. При этом Кавсадзе тогда заявил, что усилия по мирному урегулированию конфликта зашли в тупик, а очередные предложения абхазской стороны, которые он назвал неприемлемыми, не содержат ничего нового, повторяя тезис о незамедлительном выводе грузинских войск как условии для прекращения огня.

Ранее 14 июля в Сочи Андрей Козырев, Борис Пастухов и Сергей Шойгу встретились с Владиславом Ардзинба. Российской стороной был предложен план прекращения боевых действий. Руководитель Абхазии "попросил дать ему время на обсуждение с депутатами абхазского парламента". Вечером того же дня, 14 июля, личный представитель президента РФ по урегулированию грузино-абхазского конфликта Борис Пастухов встречался с абхазскими парламентариями, которым предложил остановить наступление. Из Гудауты он полетел в Сухум, а затем – в Тбилиси".

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