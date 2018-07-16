23:10 16 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.26
  • EUR72.80
Поиск
Дождь

Ладария о пострадавших из-за ливня в Гудаутском районе: окажем материальную помощь

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
27611

Сильные ливневые дожди прошли в Гудаутском районе днем 14 июля. В результате были затоплены три улицы города Гудаута и села Абгархыку и Аацы.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. Пострадавшим в результате ливня 14 июля будет оказана материальная помощь, сказал в интервью Sputnik глава Гудаутского района Руслан Ладария.

Погода
© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә
Доплыть до машины: как пользователи соцсетей отреагировали на ливень в Абхазии

"Комиссия уже обошла 18 домов, все первые этажи затоплены, испортилась бытовая техника, которая находилась на нижних этажах. Сейчас комиссия все это опишет, и будем думать об оказании материальной помощи. Это по городу", — добавил он.

По его словам, еще остаются дома, которые посетят представители комиссии для оценки нанесенного ущерба.

"Комиссия еще не успела везде побывать, потому что нужно заходить в каждый дом, работа еще продолжается, и 18 домов — это неокончательная цифра. Это то, что касается города, это те дома, которые стоят вдоль реки Гудоу", — заметил Ладария.

В результате ливня пострадали дороги в селах Аацы и Абгархыку, рассказал глава района.

"Кое-где дорогу смыло, но я думаю, что мы справимся своими силами, той техникой, которая у нас есть. В селе Абгархыку тоже такая ситуация, но и там нам под силу исправить ситуацию, кое-где дороги обвалились, техника сейчас работает в селах для восстановления дорог", — сказал он.

Ситуация осложняется тем, что реки необходимо чистить и в некоторых местах устанавливать дамбы, отметил Ладария.

"Поэтому мы обратились в УКС, чтобы совместно с ними посмотреть, какие работы можно проводить по этому вопросу. Реку Гудоу обязательно надо чистить и кое-где ставить дамбы, это река Кистрик, которая также протекает в городе Гудаута и плюс река Аапста, там тоже нужен серьезный подход, посмотрим, что скажут специалисты, нужно проводить берегоукрепительные работы", — подчеркнул Руслан Ладария.

Ладария о ливне в Гудаутском районе: нанесен серьезный ущерб>>

Сильные ливневые дожди прошли в Гудаутском районе днем 14 июля. В результате были затоплены три улицы города Гудаута и село Абгархыку.

Теги:
наводнение, ливень, Гудаутский район, Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото машин скорой медицинской помощи
    ДТП на остановке

    В казахстанском Петропавловске автомобиль на полной скорости влетел в стеклянную остановку - восемь человек госпитализированы.

  • Турдали Кожоналиев, отец Бурулай, убитой в здании ОВД Жайыльского района. Архивное фото
    Дело особой важности

    Премьер-министр Кыргызстана поручил министру внутренних дел лично встретиться с отцом девушки, убитой в здании милиции.

  • Грибы лисички в корзине, архивное фото
    Тихая охота

    В белорусских лесах уже успели собрать урожай земляники и малины и очень ждут грибов. Sputnik выяснил, что сдают белорусы в райпо и сколько на этом зарабатывают.

  • Выступление группы Би-2
    День выборов

    Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии признало, что на концерте группы "Би-2" не было агитации.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Уже не секретная тюрьма

    Литовский адвокат уверен, что высшее руководство страны давит на судей, чтобы те не исполняли решение международных инстанций в деле о секретной тюрьме ЦРУ.

  • Водительское удостоверение
    Ваши документы!

    Гражданин Молдовы удивил даже видавших виды пограничников — полтора десятилетия он без проблем водил машину с поддельным удостоверением.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

SputnikFanZone
Футбольная эйфория: болельщики в SputnikFanZone от первого до последнего дня
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
Победители всех чемпионатов мира по футболу
Победители чемпионатов мира по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia