Ладария о пострадавших из-за ливня в Гудаутском районе: окажем материальную помощь

Сильные ливневые дожди прошли в Гудаутском районе днем 14 июля. В результате были затоплены три улицы города Гудаута и села Абгархыку и Аацы.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. Пострадавшим в результате ливня 14 июля будет оказана материальная помощь, сказал в интервью Sputnik глава Гудаутского района Руслан Ладария.

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"Комиссия уже обошла 18 домов, все первые этажи затоплены, испортилась бытовая техника, которая находилась на нижних этажах. Сейчас комиссия все это опишет, и будем думать об оказании материальной помощи. Это по городу", — добавил он.

По его словам, еще остаются дома, которые посетят представители комиссии для оценки нанесенного ущерба.

"Комиссия еще не успела везде побывать, потому что нужно заходить в каждый дом, работа еще продолжается, и 18 домов — это неокончательная цифра. Это то, что касается города, это те дома, которые стоят вдоль реки Гудоу", — заметил Ладария.

В результате ливня пострадали дороги в селах Аацы и Абгархыку, рассказал глава района.

"Кое-где дорогу смыло, но я думаю, что мы справимся своими силами, той техникой, которая у нас есть. В селе Абгархыку тоже такая ситуация, но и там нам под силу исправить ситуацию, кое-где дороги обвалились, техника сейчас работает в селах для восстановления дорог", — сказал он.

Ситуация осложняется тем, что реки необходимо чистить и в некоторых местах устанавливать дамбы, отметил Ладария.

"Поэтому мы обратились в УКС, чтобы совместно с ними посмотреть, какие работы можно проводить по этому вопросу. Реку Гудоу обязательно надо чистить и кое-где ставить дамбы, это река Кистрик, которая также протекает в городе Гудаута и плюс река Аапста, там тоже нужен серьезный подход, посмотрим, что скажут специалисты, нужно проводить берегоукрепительные работы", — подчеркнул Руслан Ладария.

Ладария о ливне в Гудаутском районе: нанесен серьезный ущерб>>

Сильные ливневые дожди прошли в Гудаутском районе днем 14 июля. В результате были затоплены три улицы города Гудаута и село Абгархыку.