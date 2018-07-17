17 июля 1993 года: грузинские войска отступили на исходные позиции

Оперативная сводка Министерства обороны Республики Абхазия, опубликованная в газете "Республика Абхазия":

"17 июля на Гумистинском фронте было относительно спокойно. Изредка шла артперестрелка. Однако в 19 часов после сильной артподготовки грузинские войска предприняли атаку в направлении села Шрома. После двухчасового боя противник отступил, понеся потери в живой силе.

17 июля на Восточном фронте шли перестрелки. Особенно интенсивно противник обстрелял позиции наших войск на центральном участке фронта в районе населенных пунктов Баслаху, Лабра. Во второй половине дня грузинские войска предприняли безуспешную атаку на высоту в Бедийском направлении. Понеся потери, противник отступил на исходные позиции.

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)":

"17 июля в заявлении МИД Республики Абхазия говорилось: "Как стало известно, во время встречи Бориса Пастухова с руководством Грузии, проходившей в Тбилиси 15-16 июля, грузинская сторона в очередной раз отмежевалась от согласованных в ходе переговоров в Москве положений соглашения. Она отказалась от полного вывода оккупационных войск с территории Республики Абхазия, от обеспечения гарантий политического статуса и государственного устройства Абхазии. В связи с этим Министерство иностранных дел Республики Абхазия уполномочено заявить, что вся ответственность за возможные последствия срыва мирного урегулирования в Абхазии целиком и полностью ложится на грузинскую сторону".

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