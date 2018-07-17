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Погода

Прогноз погоды в среду на 18 июля в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (734)
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Существенных изменений погоды на территории Абхазии в среду 18 июля не ожидается, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Из-за незначительной смены воздушных масс ожидается небольшая облачность в среду 18 июля, ночью местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков, прогнозируют синоптики Абхазии.

Атмосферное давление пониженное,754 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18˚С до +23˚С, днем от +26˚С до +31°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное, от 1 до 2 баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии (734)



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