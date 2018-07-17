Прогноз погоды в среду на 18 июля в Абхазии

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Из-за незначительной смены воздушных масс ожидается небольшая облачность в среду 18 июля, ночью местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков, прогнозируют синоптики Абхазии.
Атмосферное давление пониженное,754 миллиметра ртутного столба.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18˚С до +23˚С, днем от +26˚С до +31°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное, от 1 до 2 баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.