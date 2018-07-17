Прогноз погоды в среду на 18 июля в Абхазии

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Политолог о встрече Путина и Трампа: может улучшить гуманитарную ситуацию Европы Политолог Александр Студеникин в интервью Sputnik рассказал о том, как может сказаться встреча Путина и Трампа на ситуацию вокруг сирийского конфликта. 59

Процесс пошел: к укладке асфальта приступили в Гудауте В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в 2017 году на Гудаутский район был выделен один миллиард рублей, который должен быть освоен до 2019 года включительно. 504