Долги судьям и проблемы клубов: какие трудности испытывает абхазский футбол

О том, какие трудности испытывает абхазский футбол, находится ли под срывом очередной чемпионат республики, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Проблема нехватки денег не нова для Абхазии, это касается как спорта, так и практически всех остальных сторон жизни в республике. Перед очередным первенством Абхазии по футболу, как, впрочем, и каждый год, острее стали проявляться существующие проблемы.

Сорвется ли чемпионат?

Президент футбольного клуба "Нарт" Геннадий Цвинария отметил, что проблема финансирования команд – проблема не сегодняшнего дня.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мэрия Сухума не участвует в судьбе "Динамо", но клуб "выкрутился"

"Это проблема была и остается, если все так будет продолжаться, чемпионат Абхазии может остановиться. Можно взять статистику итоговых таблиц предыдущих чемпионатов Абхазии. Почему так происходит, что у нас то 10 команд, то 7, то 8? В 2018 году у нас был короткий чемпионат, то есть мы перешли на систему осень-весна, как это происходит в Европе и России", — подчеркнул Цвинария.

Он напомнил, что с 20 августа должен стартовать Кубок Абхазии.

"Я буду говорить за свой клуб, наш клуб в основном существует на спонсорских деньгах. Да, нам помогает администрация Сухума, они нам не отказывают, но денег не хватает. Слава богу, у нас еще есть спонсоры, но содержать основную команду, платить зарплаты и содержать детские команды очень сложно", — признается он.

За год "Нарт" тратит на содержание клуба около четырех с половиной миллионов рублей.

Вопрос финансирования клубов, участвующих в чемпионате Абхазии, был близок к решению во время президентства Сергея Багапш, рассказал Цвинария. Предполагалось определить по 2-3 миллиона рублей в бюджет каждой команды. Однако после того как Багапш ушел из жизни, вопрос так и остался нерешенным, подчеркнул президент "Нарта".

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Он уверен, что если у каждой команды будут заложены средства, то удастся избежать вопросов, состоится ли очередной чемпионат Абхазии или же он сорвется.

"Наша команда будет участвовать в предстоящем чемпионате, я практически расплатился с футболистами, хотя нам очень тяжело, мы будем играть", — сказал Геннадий Цвинария.

Президент клуба "Динамо" Сухум Астамур Адлейба считает, что для того чтобы перед началом каждого чемпионата Абхазии не вставали вопросы, связанные с финансовыми трудностями, у Федерации футбола должен быть свой бюджет. Это упростит подготовку к турниру и не будет необходимости периодически обращаться за помощью к руководству республики. Кроме того, он подчеркнул, что главы администраций должны поддерживать районные команды, чтобы у них была возможность участвовать в чемпионате республики.

"У футбольного клуба "Динамо" и у меня, как его руководителя, есть свое мнение по поводу чемпионата Абхазии. Я неоднократно говорил, что нужно сделать для того, чтобы абхазский футбол вышел на новый уровень. Каждый год возникают различные финансовые проблемы, и каждый год чемпионат находится в непонятном состоянии, но в результате он всегда проходит", — сказал Адлейба.

Он добавил, что у Федерации футбола есть долги по итогам прошлого года.

© Sputnik Томас Тхайцук Астамур Адлейба: существование ФК "Динамо" под угрозой

"Эти долги существенные, потому что у них нет бюджета, и они всегда пользуются деньгами в виде помощи, давно надо сформировать бюджет, но почему-то это не происходит", — заметил он.

В футбольном клубе "Динамо", как и у всех, есть проблемы, отметил Астамур Адлейба.

"Мы точно так же нуждаемся в помощи и поддержке, к сожалению, наши коммерческие организации не оказывают такую поддержку, — сказал Адлейба.

Астамур Адлейба подчеркнул, что районы должны финансово поддерживать свои команды, что происходит не всегда. Он считает, что руководство страны может обязать районы оказывать подобную поддержку, что положительно сказалось бы на финансовом положении клубов.

Несмотря на все сложности, "Динамо" готовится к новому чемпионату Абхазии с помощью резервов, которые есть у клуба. В этом году руководство Абхазии оказало небольшую финансовую поддержку, благодаря которой команда может готовиться к предстоящему чемпионату Абхазии, заметил он.

Выплатить судьям

Одна из проблем, в решении которой абхазский футбол испытывает трудности — это задолженность судьям, обслуживающим национальное первенство. Надо сказать, что все они приезжают из-за пределов Абхазии, так как своего судейского состава в республике нет. Как рассказал президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия, задолженность составляет около полутора миллионов рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кварацхелия о состоянии футбола в Абхазии: оцениваю на три с плюсом

Федерация футбола существует за счет поддержки со стороны главы государства и премьер-министра, а также ежегодно она получает финансирование от Госкомитета по физической культуре и спорта. Исходя из того, что Госкомитет выплачивает финансы на все виды спорта, у него нет возможности поддерживать только футбол, рассказал глава Госкомспорта Баграт Хутаба.

На 2019 год на Федерацию футбола предусмотрено 9 миллионов рублей, отметил Хутаба.

Говоря о погашении задолженности перед судьями, Джума Кварацхелия отметил, что Федерация футбола надеется на поддержку государства.

"Так как Федерация футбола — это общественная организация, то в первую очередь мы надеемся на помощь главы государства. Он нам всегда помогает, и премьер-министр уделяет внимание, я думаю, что этот вопрос будет решен", — подчеркнул Кварацхелия.

Он также отметил, что Федерация футбола Абхазии планирует начать игры на Кубок Абхазии 20 августа.

"А в сентябре планируем начать чемпионат республики. Я думаю, что мы получим поддержку от руководства республики, потому что футбол — это дорогостоящее занятие", — добавил он.

В скором времени команды возобновят свои тренировки для участия в первенствах на Кубок и чемпионат республики, сообщил глава Федерации футбола Абхазии. При этом он добавил, что некоторые команды испытывают финансовые трудности.

Футболу быть

Большинство из них ищут средства для участия в первенстве страны своими силами, привлекая спонсоров, часто их поддерживает руководство Абхазии.

© Sputnik Бадри Есиава Ветеранский футбол: товарищеский матч в честь Виталия Дараселия в Сухуме

"У нас проходит клубный чемпионат Абхазии. Дело в том, что у нас есть Федерация футбола, которая взаимодействует с Госкомспортом. Мы закладываем средства, у нас есть направления, это турнир имени Виталия Дараселия, турнир Ахрика Цвейба, турнир Лакрба, учебно-тренировочные сборы и чемпионат мира или Европы по версии ConIFA. Это является республиканским направлением", — рассказал председатель Госкомитета по физической культуре и спорту Баграт Хутаба.

Дотации клубов должны производиться районными комитетами, спонсорами, инвесторами, отметил он.

У Госкомитета нет возможности брать под свое обеспечение футбольные клубы, сообщил он.

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"Если мы, республиканский орган, берем и сажаем в бюджет клубы, то получается, что мы берем клубы футбольные, тогда встает вопрос что делать с другими спортивными клубами. Клубы есть в борьбе, еще в других видах спорта есть клубы, вы знаете, что произойдет? Во всей Абхазии создадут сотни клубов, и все захотят быть в бюджете", — заметил Хутаба.

Он также сообщил, что при формировании бюджета Госкомитета по спорту каждая спортивная федерация будет предоставлять план мероприятий, в которых будут отмечены ожидаемые результаты. Исходя из ожидаемых и полученных результатов, Госкомитет будет принимать решения о дальнейших дотациях и упорядочении работы федераций.

Председатель Федерации футбола республики Джума Кварацхелия рассказал, что в прошедшем XXV розыгрыше чемпионата Абхазии из-за финансовых трудностей не смог выставить команду "Шахтер" из города Ткуарчал, которая не сыграет и в предстоящем первенстве, также не примет участие в турнире команда из Агудзеры.

"Ранее было 10 команд в чемпионате, а на минувшем первенстве было семь команд. Все команды, кроме трех, бюджетные, кому-то дали финансирование, а кому-то еще нет. Эту тему мы обговорим, и, я думаю, что вопрос будет решен, потому что никто не может остановить футбол", — подчеркнул Кварацхелия.

Трудная финансовая ситуация сложилась во многих командах, это клубы из Гала, Ткуарчала, Очамчыры, сухумские "Абазг" и "Динамо" и так далее, добавил Кварацхелия.

По словам президента Федерации футбола Абхазии, речь не идет о срыве XXVI первенства страны, несмотря на финансовые затруднения, любители самой популярной игры будут иметь возможность наблюдать за играми чемпионата, заметил Кварацхелия.