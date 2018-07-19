Абхазская опера и военный оркестр: драматическое шоу пройдет в Сухуме

Драматическое шоу GRAND OPERA GALA пройдет в Абхазском драматическом театре 7 и 13 августа в 19:00. О том, что в четвертый раз представят зрителю организаторы шоу GRAND OPERA GALA в интервью радио Sputnik рассказали оперные певцы Саид Гобечия и Нана Черкезия.

СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Проект сам по себе необычный. Он проходит всего раз в год и собирает на сцене молодых абхазских исполнителей и гостей столицы, рассказал Sputnik оперный певец Саид Гобечия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Музыка и букеты: оперное шоу GRAND OPERA GALA прошло в Сухуме

В этом году вместе с оперными певцами в проекте примет участие Московский симфонический оркестр войск Национальной гвардии России.

"Этот оркестр очень популярный в России. Они гастролируют по всему миру и дают концерты в российских городах", — рассказал о новых участниках Гобечия.

Абхазская "Гудиса" прозвучала на мексиканских подмостках>>

В четвертый раз организаторы обещают не разочаровать зрителя и представить разнообразный репертуар, от мировых оперных хитов до абхазских народных песен.

"Программа не оставит зрителя равнодушным. Будут номера, где зритель сможет поплакать и посмеяться. Будут и абхазские произведения, зритель очень любит эту музыку, а мы любим ее исполнять", — поделился певец.

По словам певицы Наны Черкезия, география шоу с каждым годом расширяется. Вместе с абхазскими оперными исполнителями в прошлом году на сцене выступили студенты Щукинского училища, а в этом году споет солистка Самарского театра оперы и балета Анастасия Вечеркина.

Помимо новых участников, меняется и концертная программа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия Абхазская Мария Каллас: сольный дебют Наны Черкезия

"Мы всегда пытаемся внести что-то новое в эти концерты. Программа составляется по тому, как зритель воспримет композиции. Мы стараемся, чтобы было разнообразно и в языковом смысле тоже", — рассказала Черкезия.

По словам артистов, абхазская публика всегда положительно воспринимает сборные концерты. У них есть возможность услышать разные стили, голоса и репертуар.

"Нам важно доставить удовольствие зрителям, чтобы эмоции зашкаливали и у них, и у нас", — добавила оперная певица.

Оперное шоу GRAND OPERA GALA пройдет в Абхазском драматическом театре. В представлении примут участие абхазские исполнители – Нана Черкезия, Альдона Цкуа, Елена Анкваб, Алхас Ферзба, Саид Гобечия, а также впервые перед абхазскими зрителями выступит солистка Самарского театра оперы и балета Анастасия Вечеркина. Аккомпанировать певцам будет Московский симфонический оркестр войск Национальной гвардии России.