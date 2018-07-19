Кобахия о сносе здания в Новом Афоне: оно угрожало безопасности людей

СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Здание табачного склада уже 10 лет находилось в полуразрушенном состоянии, и оно несло угрозу безопасности людей, сказал в интервью Sputnik заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

"В январе часть здания разрушилась, люди просто не знают, что у владельца здания есть разрешение о его сносе", — подчеркнул он.

Интервью Батала Кобахия радио Sputnik Абхазия>>

Здание табачного склада было в государственном списке под номером 624, заметил Батал Кобахия.

"Прежде всего надо сказать, что здание было давно выкуплено. В соответствии с законом об историко-культурном наследии все объекты историко-культурного наследия не подлежат приватизации. Но следующая статья говорит, что иногда Парламент может изменить форму собственности, мы уже дали свое обоснование тому, что этот вопрос надо решать", — добавил Кобахия.

© Фото : Министерство историко-культурного наследия Здание табачного склада в Афоне

30 января 2018 года в Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии поступило письмо с просьбой выдать реставрационное задание на реконструкцию здания под гостиницу, сообщил Кобахия.

"Прилагались все необходимые документы для выдачи, копия паспорта, договор о продаже, государственное заключение по обследованию здания и так далее. 2 февраля мы выдали охранное обязательство с реставрационным заданием, в котором были указаны все требования и рекомендации к проекту", — подчеркнул он.

© Фото : Министерство историко-культурного наследия Здание табачного склада в Афоне

18 апреля был согласован эскизный проект гостиницы, рассказал Батал Кобахия.

"Речь шла о надстройке еще двух этажей к имеющемуся историческому зданию. Однако 4 мая в ходе строительных работ на объекте произошло разрушение северо-западной стены здания. Мы выехали для осмотра здания, был составлен акт технического состояния. 8 мая мы подали письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет соответствия проектной документации и проведенных работ", — рассказал Кобахия.

© Фото : из архива Анзора Агумаа Время собирать кирпичи: есть ли будущее у санатория Смецкого

Прокуратура изучила вопрос, и 18 мая Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия получило ответ.

"Генпрокуратура предложила нам самостоятельно принять решение по данному вопросу, но в заключении говорилось, что в данном состоянии здание несет угрозу безопасности людям, которые проходят рядом со зданием, потому что была нарушена его конструкция. Мы обращались ко всем строительным организациям, и согласно полученным данным, невозможно сделать армирование здания для того, чтобы сохранить его", — подчеркнул он.

15 июня 2018 года в Минкульте состоялось заседание научно-методического совета, который изучил данный вопрос, и было принято решение.

"Поскольку ни одна строительная организация не бралась за армирование оставшихся частей здания, было принято решение о демонтаже и воссоздании его. Был представлен проект, в котором все детали будут воссоздавать это здание, был заключен договор о воссоздании здания, будет полная копия здания из того же материала", — сказал Кобахия.

Глава Нового Афона Феликс Даутиа в интервью Sputnik рассказал, что здание было построено в начале 20-х годов XX века, затем передано в аренду, позже оно было выкуплено у государства.

© Sputnik Карту с границами зон культурного наследия презентовали в Новом Афоне

"Ему было дано разрешение построить на месте здания новый объект, но когда начались строительные работы, одна сторона здания, в связи с его состоянием или, возможно, технологической ошибкой, разрушилась и провалилась внутрь.

Интервью Феликса Даутия на абхазском языке>>

Сейчас дано разрешение разобрать здание. Все его составляющие уже пронумерованы и размещены у здания администрации, для того чтобы далее его собрать. Сейчас нет возможности восстановить здание, без его предварительного разбора на части. На сегодняшний день дело обстоит так", — сообщил Даутия.

Как рассказал глава Нового Афона, в течение года, в зависимости от климатических условий, планируется закончить восстановление здания.