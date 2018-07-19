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19 июля 1993 года: у жителей оккупированного Сухума запасы еды на исходе

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (339)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"В  кровопролитных боях за села Шрома, Ахалшени, Каманы погибло много лыхненских ребят. Прогнозы, судя по передачам гудаутского радио, неутешительны. Украина шлет пароходами Грузии оружие, гудаутцы призывают всех, вплоть до женщин, подняться на защиту Родины", – пишет она.

Пенсионерка сетует, что в Сухуме снова нет хлеба, муки, да и деньги на исходе, а впереди маячит голод. Из гуманитарной помощи жителям столицы достается всего ничего.

"Мне достался всего лишь 1 килограмм мокрой желтой кормовой кукурузной муки за 350 рублей. Теперь она на черном рынке стоит 1000 рублей за килограмм. Ту муку пшеничную, что нам должны были дать на работе, украли со склада. Опять они все грабят, запасаются продуктами, плюя на другое население. Как же выжить? И без огня опять. Не могу уже достать хотя бы 1 литр керосина для коптилки. Говорят, он стоит теперь 500 рублей за 1 литр, я бы купила, но и его нет. Сплю все время на полу в ванной комнате – уже освоилась и привыкла, зато до меня слабо доходит пушечная канонада. Слышу, когда уж очень громко стреляют. Конечно, рискую, как и все. Моя сторона опасна при обстрелах со стороны Гумисты. Но в эти дни канонада пушек переместилась на север Абхазии, где абхазцы стараются удержать захваченные ими села Сухумского района. Как стемнеет, становится страшно. Еще страшнее оттого, что нет света, а ночи очень темные – ни зги не видно, одна сплошная чернота. И коптилку жгу лишь в ванной комнате, а вносить в квартиру боюсь, чтобы не привлечь чьего-то внимания к своему окну", – пишет Людмила Тарнава.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (339)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия



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