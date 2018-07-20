Собственник снесенного объекта в Новом Афоне: воссоздадим облик старого здания

СУХУМ, 20 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. На месте снесенных стен бывшего табачного склада будет построено здание в том же виде, что стояло раньше, сказал в интервью Sputnik собственник объекта.

© Фото : Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Кобахия о сносе здания в Новом Афоне: оно угрожало безопасности людей

"При восстановительных работах северо-западная часть стены рухнула, и мы остановили свои работы в связи с этим. Мы вызвали сотрудников Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, все запротоколировали", — добавил он.

После этого собственник стал обращаться к архитекторам, строительным организациям, чтобы они помогли укрепить существующие стены и восстановить рухнувшую стену.

"Мы обращались во многие организации, и везде был ответ – нет. С этими заключениями я пришел к заместителю министра культуры Баталу Кобахия. Эти же материалы были переданы в Генеральную прокуратуру, была проведена прокурорская проверка", — подчеркнул собственник.

Из-за невозможности восстановления рухнувшей стены и по причине того, что оставшаяся конструкция угрожала безопасности людей, было принято решение о сносе оставшихся стен и воссоздании здания в прежнем виде.

"Все внешние выпирающие конструкции были демонтированы и вывезены. Что мы не смогли демонтировать, аккуратно складываем, весь камень складывается, этот вопрос решен с администрацией Нового Афона, они нам показали место, где складывать", — рассказал он.

Кобахия об историческом здании в Новом Афоне: принято решение о демонтаже и воссоздании>>

Складируемый камень будет использоваться для возведения нового здания, сообщил собственник.

"Хочу подчеркнуть, что сметная часть возрастает. Экономически мне было невыгодно разрушать стены, потому что сметная стоимость всего объекта увеличилась на пять миллионов рублей. Общая смета составляла 70 миллионов рублей, но в связи с тем, что стена рухнула, она возросла до 75 миллионов рублей", — заметил хозяин объекта.

Новое здание будет построено в том же виде и стиле, подчеркнул он.

"Объект стоял без окон и дверей, около 15 лет туда заходила вода, крыши не было, были только стены. К тому же грунтовые воды подмывали фундамент", — заметил собственник.

Ранее заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия в интервью Sputnik рассказал, что разрушающиеся стены здания бывшего табачного склада представляли угрозу для людей, и их необходимо было снести.