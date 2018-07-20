Чистое море и грязные реки: СЭС Абхазии проверила состояние столичных вод

Санитарно-эпидемиологическая служба ежегодно с 15 мая по 15 октября раз в неделю проверяет состояние морской воды.

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Один раз в неделю сотрудники санитарно-эпидемиологической службы забирают пробы на санитарные показатели и наличие возбудителей холеры, сообщила в интервью радио Sputnik главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

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Пробы забираются в 13 точках сухумского побережья, от реки Келасур до реки Гумиста.

По словам Беляевой, показатели по городу в целом положительные, за исключением двух объектов.

"Предыдущие пробы держатся в пределах, единственное – постоянно плохие пробы у реки Адзяпш и в устьях реки Беслетка, но у нас там нет пляжей. Население, которое живет у рек, превратило их, к сожалению, в мусорную свалку, и некоторые умудряются вывести туда канализацию", — сообщила врач.

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Эксперт добавила, что обычно загрязнение морской воды происходит к концу августа, когда нет штормов.

"Вода сама очищается, поэтому если есть штормы, то и вода показывает достаточно неплохие результаты. А если долго не было штормов, вода нагревается до тридцати градусов, и санитарное состояние становится плохое", — объяснила врач.

В летний сезон увеличивается количество обращений в инфекционную больницу с жалобой на отравление морской водой. Главный санитарный врач Сухума уточнила, насколько оправданно связывать такую картину только с купанием в море.

"Глоток морской воды никому не повредит. Как правило, родители забывают, что на пляже ребенок ковырялся в песке, потом, не помыв руки, дали ему еду. Проще всего списать на морскую воду", — считает Беляева.

Врач также посоветовала не купаться в море после прошедших ливневых дождей. На очищение воды понадобится два-три дня.