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20 июля 1993 года: конгресс МЧА обратился к Западу в защиту Абхазии

© Фото : архив музея боевой славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (340)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)".

20 июля в Майкопе начал свою работу второй конгресс Международной Черкесской ассоциации.

"На нем выступили президент Адыгеи Аслан Джаримов и президент МЧА Юрий Калмыков. В Адыгею на свою историческую родину съехались адыги, или, как их обычно называют, черкесы из США, Голландии, Германии, республик бывшей Югославии, Израиля, Иордании, Турции, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта. В центре внимания конгресса была абхазо-грузинская война. Войну в Абхазии нужно закончить миром, но если мирные соглашения будут сорваны, черкесы, а с ними и представители других народов Северного Кавказа готовы всеми доступными способами и средствами защитить Абхазию. Участники конгресса приняли обращения к руководству России, США и Германии с просьбой приложить все усилия, необходимые для прекращения войны, восстановления мира и защиты государственности Абхазии".

Между тем, на переговорах в Москве Абхазия настаивала на полном выводе грузинских войск с ее территории.

"Наученная горьким опытом договоренностей с Грузией и Россией, не соглашалась на прекращение огня до того, как Грузия документально на официальном уровне не закрепит полный и безоговорочный вывод своих войск из Абхазии. Но Грузии тяжело было на это решиться. С одной стороны, не подписать Соглашение грузинская сторона не могла, так как в этом случае ей грозило военное поражение. А с другой стороны, в случае подписания, кроме удара по самолюбию грузинских политиков, был и другой фактор – необходимость объяснить все грузинскому обществу, которое это восприняло бы как капитуляцию".

Грузинские политики и абхазские парламентарии скептически относились к переговорам.

"В частности, депутат ВС Абхазии Зураб Ачба, отвечая тогда на вопросы журналистов, обозначил свою позицию следующим образом: "Прекращение огня означает, что грузинские войска останутся на занятых территориях. Мы категорически против этого плана, который означает разделение Абхазии. Пока мы не освободим нашу столицу, огонь не прекратится. Мы будем воевать до тех пор, пока не восстановим на всей территории Абхазии нашу законную власть, как долго бы это не продолжалось. И готовы к мирным переговорам на этом условии. Они начнутся, только когда Грузия выведет свои войска, будут введены миротворческие силы и все добровольцы уйдут".

20 июля в Гудауте состоялась пресс-конференция Владислав Ардзинба, во время которой он отметил, что "Грузия пытается всячески затянуть подписание Соглашения о прекращении войны и вывод своих войск с территории Абхазии".

Главнокомандующий Абхазской армией заявил: "Если в ближайшее время не будет решен вопрос мирного урегулирования военного конфликта между двумя государствами, то Вооруженные силы Абхазии готовы освободить свою столицу и оккупированную часть республики силой".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (340)



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