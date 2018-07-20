Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 июля

В выходные дни погоду Абхазии формирует область пониженного атмосферного давления с юго-запада, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Как сообщают метеорологи, на выходных в Абхазии будет переменная облачность, в субботу из-за незначительной смены воздушных масс и атмосферного давления ночью местами возможны слабые осадки, в воскресенье без осадков.

Атмосферное давление пониженное, 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +18˚С, днем воздух прогреется до +31°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное, силой от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.