Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 июля

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Как сообщают метеорологи, на выходных в Абхазии будет переменная облачность, в субботу из-за незначительной смены воздушных масс и атмосферного давления ночью местами возможны слабые осадки, в воскресенье без осадков.
Атмосферное давление пониженное, 756 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +18˚С, днем воздух прогреется до +31°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, силой от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.