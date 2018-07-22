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Мариам Мерабова

Армен и Мариам Мерабовы: Абхазия - это наша Куба

© Фото : Facebook/ ДШИ 1 им. К.В Ковача - Сухум
В Абхазии
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Темы:
Перевод на абхазский (30)
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Чета Мерабовых приезжает в Абхазию не в первый раз. Практический каждый джазовый фестиваль в стране не обходится без вокала Мариам и мелодичного звучания фортепиано Армена. В этом году семья приняла участие в третьем Международном джазовом фестивале Сухум Jazz Fest.

Асмат Цвижба, Sputnik

Абхазия в первую очередь привлекла природой, но влюбила в себя именно людьми, рассказали в интервью радио Sputnik джазовые артисты Армен и Мариам Мерабовы.

"В Абхазии такие ребята, такие люди! Я хочу, чтобы все люди встречались именно с такими", — поделилась впечатлениями Мариам.

Помимо человеческих качеств, Мерабовы похвалили и джазовый талант абхазского зрителя и даже вступили в спор. Армен считает, что публика здесь профессиональная, подготовленная, знает, когда и где хлопать. Его жена не согласна.

ДШИ 1 им. К.В Ковача - Сухум
© Фото: Facebook/Мариам Мерабова
ДШИ 1 им. К.В Ковача - Сухум

"Человек в процессе начинает понимать то созвучие, которое несет в себе музыка", — считает вокалистка.

Музыканты признались, что, помимо профессионального интереса, в страну их тянет и ностальгия. В детстве джазовые исполнители не раз приезжали в Гагру и Пицунду. Сегодня они продолжают детские традиции уже в новом составе, с дочерью и сыном.

"Я называю Абхазию "это наша Куба". Я хочу, чтобы все здесь снова зацвело, чтобы люди восстанавливали хотя бы по домику. Мне бы хотелось, чтобы развивался туристический бизнес, потому что здесь есть понятия сервис, обслуживание", — поделилась  идеями певица.

Свой вклад в культурное развитие Абхазии музыканты вносят уже второй год. Армен и Мариам проводят джазовые мастер-классы для абхазских музыкантов и просто желающих познакомиться с музыкальным искусством.

Мариам Мерабова во время мастер-класса
© Фото: Facebook/ ДШИ 1 им. К.В Ковача - Сухум
Мариам Мерабова во время мастер-класса

Певица обучает мастерству постановки дыхания, звука, работе с фонетикой и словом. Армен же делится техникой игры на инструментах.

"Я учу джазовой импровизации, каким-то приемам на фортепиано. У меня более узкая публика, но мастер-классы хороши тем, что о теории вам рассказывают практики", —рассказал об уроках джаза Армен.

По словам музыкантов, они еще не раз вернутся в Абхазию за природой, джазовым вдохновением и, конечно же, ради новых гастрономических открытий.

Темы:
Перевод на абхазский (30)
Теги:
отдых в Абхазии, Абхазия



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