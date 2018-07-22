День флага, спектакли и органные вечера: культурные события Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 23 по 29 июля.

Неделя богата на культурные события. 23 июля в 19.00 на сцене РУСДРАМа покажут спектакль "Широколобый", который впервые абхазский зритель увидел в июне 2018 года в рамках Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Широколобый" в РУСДРАМЕ

26 и 27 июля в 19.00 в РУСДРАМе состоится показ "Всех моих сыновей". Спектакль произвел фурор среди абхазской публики. "Все мои сыновья" американца Артура Миллера – военная драма, сделавшая автора знаменитым. Спустя 71 год конфликт пьесы не изжил себя и особо актуален для Абхазии, в которой еще не затянулись раны войны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Все мои сыновья"

Абхазский Молодежный театр

В абхазском Молодежном театре также порадуют спектаклем. 26 июля в 19.00 покажут "Кролики и удавы". Спектакль поставлен по одноименному произведению Фазиля Искандера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Кролики и удавы" в постановке Народной артистки Абхазии Софы Агумаа в Абхазском государственном молодежном театре

Абхазская государственная филармония

В Сухуме 25 июля завершается III Международный джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" выступлением абхазской блюзовой группы "Red Rocks". Начало в 19.00.

© Sputnik Сухумский джазовый фестиваль

А 26 июля в 12.00 стартует Международный фестиваль по вокалу и хореографии "Трамплин".

ЦВЗ

25 июля в 13.00 открывается юбилейная выставка Рудольфа Хочава.

Сухум

23 июля в 18:00 в Сухуме на площади им. С.В. Багапш начинаются праздничные мероприятия ко Дню флага. Мероприятие начинается с шествия. Колонна начнет свое движение, с пересечения улиц Когония и Конфедератов – в сторону площади им. С. В. Багапш. Участники шествия пронесут Флаги Абхазии под стихотворение "Флаги Абхазии". Потом состоятся телемост "Сухум- Черкесск —Эскешехир —Амман" и праздничный концерт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительный забег "Бежим со смыслом"

На набережной Сухума 24, 26 и 28 июля в 20.00 для жителей и гостей столицы работает летний кинотеатр, где они могут провести свой досуг за просмотром фильмов. А 29 июля в 20.00 юные зрители могут посмотреть мультфильмы.

© Sputnik Бадрак Авидзба Летний кинотеатр на набережной Сухума

Гагра

23 июля в 19.00 на площади у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии состоится концерт ко Дню флага.

Пицунда

23 июля в 17.00 в Пицундском храме пройдет вечер органно-вокальной музыки с участием Луки Гаделия, Альдоны Цкуа и Саида Гобечия.

© Sputnik / Илона Хварцкия Зрительный зал Пицундского храма.

24 июля Народные артистки Абхазии Алла Отырба и Марина Шамба дадут концерт в Пицундском храме. Начало в 17.00.

25 июля в 17.00 в Пицундском храме выступают Государственная хоровая капелла Республики Абхазия под руководством дирижера Норы Аджинджал и Народная артистка Абхазии Марина Шамба (орган).

26 июля в 17.00 в Пицундском храме состоится концертный вечер Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением дирижера Давида Терзяна, Луки Гаделия (орган), а также вокалистов Наны Черкезия (сопрано) и Астамура Квициния (тенор).

27 июля в 17.00 – органный вечер с участием Марины Шамба.

28 июля в Пицундском храме состоится органный вечер с участием солистов Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба и Народная артистка Абхазии Марины Шамба (орган). Начало в 17.00.

29 июля в 17.00 в Пицундском храме Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия дает органный концерт.

Гудаута

23 июля в 18.00 в Доме культуры проведут праздничный концерт ко Дню флага.

© Sputnik Есиава Бадри Дом культуры города Гудаута

Гулрыпш

23 июля в 16.00 в селе Багмаран на территории военной части состоится концерт с участием творческих коллективов района.

23 июля в 19.00 в Агудзерском парке начнутся народные гуляния, посвященные Дню флага.

© Sputnik Томас Тхайцук День Флага РА

Очамчыра

27 июля в 19.00 в Кутолской средней школе покажут документальный фильм, посвященный Отечественной войне народа Абхазии.

Ткуарчал

23 июля в 12.00 в Ткуарчале ко Дню флага во Дворце культуры проведут праздничный концерт с участием районных творческих коллективов.