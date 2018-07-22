23:10 22 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.49
  • EUR73.93
Поиск
Бежим со смыслом

День флага, спектакли и органные вечера: культурные события Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
55 0 0

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 23 по 29 июля.

Неделя богата на культурные события. 23 июля в 19.00 на сцене РУСДРАМа покажут спектакль "Широколобый", который впервые абхазский зритель увидел в июне 2018 года в рамках Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера.

Спектакль Широколобый в РУСДРАМЕ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Широколобый" в РУСДРАМЕ

26 и 27 июля в 19.00 в РУСДРАМе состоится показ "Всех моих сыновей". Спектакль произвел фурор среди абхазской публики. "Все мои сыновья" американца Артура Миллера – военная драма, сделавшая автора знаменитым. Спустя 71 год конфликт пьесы не изжил себя и особо актуален для Абхазии, в которой еще не затянулись раны войны.

Спектакль Все мои сыновья
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Все мои сыновья"

Абхазский Молодежный театр

В абхазском Молодежном театре также порадуют спектаклем. 26 июля в 19.00 покажут "Кролики и удавы". Спектакль поставлен по одноименному произведению Фазиля Искандера.

Премьера спектакля Кролики и удавы в постановке Народной артистки Абхазии Софы Агумаа в Абхазском государственном молодежном театре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля "Кролики и удавы" в постановке Народной артистки Абхазии Софы Агумаа в Абхазском государственном молодежном театре

Абхазская государственная филармония

В Сухуме 25 июля завершается III Международный джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" выступлением абхазской блюзовой группы "Red Rocks". Начало в 19.00.

Сухумский джазовый фестиваль
© Sputnik
Сухумский джазовый фестиваль

А 26 июля в 12.00 стартует Международный фестиваль по вокалу и хореографии "Трамплин".

ЦВЗ

25 июля в 13.00 открывается юбилейная выставка Рудольфа Хочава.

Сухум

23 июля в 18:00 в Сухуме на площади им. С.В. Багапш начинаются праздничные мероприятия ко Дню флага. Мероприятие начинается с шествия. Колонна начнет свое движение, с пересечения улиц Когония и Конфедератов – в сторону площади им. С. В. Багапш. Участники шествия пронесут Флаги Абхазии под стихотворение "Флаги Абхазии". Потом состоятся телемост "Сухум- Черкесск —Эскешехир —Амман" и праздничный концерт. 

Благотворительный забег Бежим со смыслом
© Sputnik / Томас Тхайцук
Благотворительный забег "Бежим со смыслом"

На набережной Сухума 24, 26 и 28 июля в 20.00 для жителей и гостей столицы работает летний кинотеатр, где они могут провести свой досуг за просмотром фильмов. А 29 июля в 20.00 юные зрители могут посмотреть мультфильмы.

Летний кинотеатр на набережной Сухума
© Sputnik Бадрак Авидзба
Летний кинотеатр на набережной Сухума

Гагра

23 июля в 19.00 на площади у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии состоится концерт ко Дню флага.

Пицунда

23 июля в 17.00 в Пицундском храме пройдет вечер органно-вокальной музыки с участием Луки Гаделия, Альдоны Цкуа и Саида Гобечия.

Зрительный зал Пицундского храма.
© Sputnik / Илона Хварцкия
Зрительный зал Пицундского храма.
  

24 июля Народные артистки Абхазии Алла Отырба и Марина Шамба дадут концерт в Пицундском храме. Начало в 17.00.

25 июля в 17.00 в Пицундском храме выступают Государственная хоровая капелла Республики Абхазия под руководством дирижера Норы Аджинджал и Народная артистка Абхазии Марина Шамба (орган).

26 июля в 17.00 в Пицундском храме состоится концертный вечер Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением дирижера Давида Терзяна, Луки Гаделия (орган), а также вокалистов Наны Черкезия (сопрано) и Астамура Квициния (тенор).

27 июля в 17.00 – органный вечер с участием Марины Шамба.

28 июля в Пицундском храме состоится органный вечер с участием солистов Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба и Народная артистка Абхазии Марины Шамба (орган). Начало в 17.00.

29 июля в 17.00 в Пицундском храме Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия дает органный концерт.

Гудаута

23 июля в 18.00 в Доме культуры проведут праздничный концерт ко Дню флага.

Дом культуры города Гудаута
© Sputnik Есиава Бадри
Дом культуры города Гудаута

Гулрыпш

23 июля в 16.00 в селе Багмаран на территории военной части состоится концерт с участием творческих коллективов района.

23 июля в 19.00 в Агудзерском парке начнутся народные гуляния, посвященные Дню флага.

День Флага РА.
© Sputnik Томас Тхайцук
День Флага РА

Очамчыра

27 июля в 19.00 в Кутолской средней школе покажут документальный фильм, посвященный Отечественной войне народа Абхазии.

Ткуарчал

23 июля в 12.00 в Ткуарчале ко Дню флага во Дворце культуры проведут праздничный концерт с участием районных творческих коллективов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игрок сборной России по футболу Алан Дзагоев
    "Я проклял все"

    Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • В зале суда, архивное фото
    Наказание за "дедовщину"

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Снос Республиканского стадиона. Август 2007 года.
    Посольство вместо стадиона

    На месте легендарного Республиканского стадиона в Кишиневе будет построено одно из самых больших в мире посольств США.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Достопримечательности Ташкента. Узбекистан
    Символ столицы

    Администрация Ташкента и общественный совет проводят открытый конкурс на разработку герба столицы.

  • Скорая помощь
    Ужин отдай врагу

    Госпитализацией закончился для четырнадцати человек ужин в одном из таллиннских ресторанов. Диагноз - сальмонеллёз.

  • Игрок сборной России по футболу Алан Дзагоев
    "Я проклял все"

    Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тауэрский мост в Лондоне
Невероятные и великолепные: мосты в разных городах мира
Олененок едва не устроил погром в автосалоне
Напуганный олененок едва не устроил погром в автосалоне
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia