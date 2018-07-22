Детский футбольный турнир памяти Гиви Смыр проходит в Новом Афоне

Принять участие в турнире памяти первооткрывателя Новоафонской пещеры, художника Гиви Смыр в Абхазию приехали четыре команды из-за пределов республики.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Детский футбольный турнир памяти первооткрывателя Новоафонской пещеры, художника Гиви Смыр проходит в Новом Афоне, сказал в интервью Sputnik заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике Михаил Цкуа.

"Турнир проходит во второй раз, и в этом году он стал международным. Принять участие в соревнованиях приехали детские команды "Олимпик–1" и "Олимпик-2" из Москвы, а также команды из Луганска и Ростова. Всего в турнире участвует десять команд", — добавил он.

Турнир по футболу памяти Гиви Смыр в Афоне © Фото : ФФА

Турнир по футболу памяти Гиви Смыр в Афоне © Фото : ФФА 1 / 2 © Фото : ФФА Турнир по футболу памяти Гиви Смыр в Афоне

Цкуа рассказал, что все футболисты хорошо подготовлены к соревнованию и настроены показать хорошую игру.

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Международный турнир памяти Гиви Смыр будет проходить до 25 июля, в нем принимают участие дети 2008-2009 годов рождения.

© Фото : ФФА Турнир по футболу памяти Гиви Смыр в Афоне

В 1961 году, в возрасте 16 лет, один, с помощью простой веревки, спустился в пропасть, которую издревле называли в народе "Бездонная яма". Так была открыта Новоафонская пещера.

Все последующие годы Гиви Смыр продолжал заниматься спелеологией и изучением подземного мира, принимал участие во множестве археологических раскопок, проводимых на территории Абхазии. Гиви Смыр ушел из жизни в 2016 году.