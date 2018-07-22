Интеллектуальный поединок: как молодежь Абхазии соревновалась в "Своей игре"

В интеллектуальном соревновании по "Своей игре" приняло участие 27 знатоков, которые были разбиты на девять групп, в каждую из которых входило по трое участников.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Интеллектуальное соревнование "Своя игра" состоялось в воскресенье 22 июля в фойе Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера.

"В первый раз мы попробовали провести "Свою игру" в рамках седьмого чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм, который прошел у нас в прошлом году. Мы увидели, что отклик был большой, всем понравилось играть, и мы решили выделить эту игру в отдельное направление. Впервые мы провели "Свою игру" зимой этого года и сейчас решили повторить", — сказала председатель интеллектуально-творческого клуба "ДЮНА" Ася Саносян.

© Sputnik Анжелика Бения "Своя игра" абхазских знатоков

В интеллектуальной игре "Своя игра" приняло участие 27 человек. Они были разделены на девять групп, в каждую из которых входило по три человека, из каждой игры по одному участнику проходили дальше, в финале соревновались трое самых эрудированных знатоков.

"Нам в этот раз помог РУСДРАМ, который приютил нас в своих стенах, мы хотим выразить им большую благодарность в лице гендиректора Ираклия Хинтба", — сказала Саносян.

В каждом раунде участники отвечали на вопросы, разбитые на пять различных тем, в которых было по пять вопросов.

"Я давно уже играю в спортивную версию "Что? Где? Когда?", и мне предложили принять участие в "Своей игре", мне интересно. Бывает, что смотрю "Свою игру" по телевидению, и иногда правильно отвечаю на вопросы", — сказал один из участников "Своей игры" Андрей Арзуманян.

© Sputnik Владимир Бегунов Кочующая сова абхазских интеллектуалов

Алмасхан Чалигава впервые принимал участие в "Своей игре". По его словам, попробовать свои силы посоветовали друзья, у которых уже есть опыт игры.

По итогам игры, лучшим эрудитом стал Михаил Кирия.

"На этой игре вопросы были такого уровня, чтобы на них могли ответить многие, но в этой игре помимо знаний необходимо еще обладать скоростью принятия решения, возможно, мне немножко повезло, и я смог оказаться чуть лучше других игроков, все играли очень достойно. Год от года, чемпионат проводимый интеллектуально-творческим клубом "ДЮНА" растет, растет также и количество участников, сегодня у нас даже был небольшой аншлаг", — сказал победитель.

Михаил Кирия подчеркнул, что благодаря подобным соревнованиям как "Своя игра", молодежь Абхазии будет вовлекаться в интеллектуальные игры.