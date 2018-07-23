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23 июля 1993 года: Абхазию защищают люди гражданских специальностей

© Фото : Рамин Каджая
В Абхазии
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации в газете "Республика Абхазия" – "Афонцы на войне".

"Солдаты и командиры!

Здесь, на рубеже обороны, люди сугубо гражданских специальностей: повар, директор школы, рабочий. Возраст от 17 до 54 лет. Рядовому Адгуру Джения, пришедшему сюда недавно, 17 лет, бойцу Льву Харазия, участнику мартовской атаки – 52 года. Комиссару Ирадиону Джинджолия, потерявшего одного сына в Шроме (другого, как стало известно позже, в Камане) 54 года, шел он на Сухум бойцом, подбадривая молодых. За что и выбрали комиссаром. Зураб Аргун был ранен в том наступлении, брат погиб. На рубеже обороны постоянно возился со скакалкой. Мне объяснили: тренируется, разрабатывает мышцы после ранения, чтобы легче было в наступлении. Игорь Габуния – участник мартовской операции. Считает, что старшим по возрасту надо внимательно относиться к молодым бойцам. У него в отделении прекрасные ребята – Джамал Хахубия, Рауль Лолуа, Дима Кафельников, Руслан Аргун и другие. Гурам Квициния – майор милиции. Мог бы, конечно, работать в своей должности заместителя начальника милиции. Он решил по-другому. С первых дней, с Красного моста,– на передовой. Вместе с ними на рубеже обороны Руслан Смыр, приехавший с Украины, оставив там больную жену и маленького сына, афонцы Аракел Кондакчян и Миша Сарьян, многие другие. Вспоминали бойцы своих погибших  товарищей: осетина Георгия Доева, воевавшего вместе с сыном, Александра Гудника, Дмитрия Трифонова, Тараса Хзарджяна, Валерия Аргуна, Валерия Коваля, Владимира Яланчиди, Руслана Авидзба, Романа Григолия, Зурика Вардания, Валерия Смыр, все они отдали жизни ради свободы Родины.

От командиров во многом зависит жизнь бойца,– вспомнились слова легендарного Мушни Хварцкия. Незадолго до его гибели, мне довелось разговаривать с ним в Эшере. Уже тогда он отмечал, что личный пример командира очень важен для наших бойцов. Говорил о том, как в начале войны заставлял, убеждая словом и делом, рыть окопы и траншеи, возводить блиндажи. Он доказывал, что в отношениях с нашими бойцами нужна строгость в сочетании с уважением к человеческой личности и достоинству. Эффект будет тогда, заключил он, когда любой приказ, даже самый строгий и рискованный, будет отдаваться командиром толковым, храбрым, а значит и авторитетным. Эти мысли полностью были поддержаны моими собеседниками, многие из которых непосредственно знали Мушни. "Побольше бы нам таких командиров, – говорили бойцы – и Сухум бы давно взяли".

В. Багсынба, газета "Республика Абхазия", 23 июля1993 года.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.




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