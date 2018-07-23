Картами "Апра" можно будет расплачиваться в России

Планируется организовать прием карт "Мир" в Абхазии осенью 2018 года, а уже в I квартале 2019 года станет возможным обслуживание карт "Апра" на территории России.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Национальные платежные системы "Мир" и "Апра" подписали договор об интеграции национальных платежных систем. Об этом сообщает исполнительный директор НПС "Апра" Леон Пилия.

"Объединение платежных инфраструктур — одна из приоритетных задач для банковской системы Республики Абхазия, которая даст возможность, с одной стороны, гражданам Абхазии использовать карты "Апра" на территории России, а с другой — обслуживать карты "Мир" на территории Абхазии", — говорится в сообщении.

По его словам, межсистемная интеграция будет способствовать расширению географии обслуживания карт и станет очередным звеном в создании единого платежного пространства для обеспечения взаимного приема карт различными национальными платежными системами.

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Проект будет реализовываться в два этапа: на первом этапе планируется организовать прием карт "Мир" в Абхазии осенью 2018 года, а уже в I квартале 2019 года станет возможным обслуживание карт "Апра" на территории России.