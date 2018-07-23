Начальник МТС Гудауты: техника из России увеличит число пахотных земель

Начальник гудаутской Машинно-тракторной станции Лаврентий Сакания в интервью Sputnik рассказал о том, как повлияет на развитие сельского хозяйства полученная из России техника.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Сельскохозяйственная техника из России поможет увеличить число пахотных земель в Гудаутском районе, сказал в интервью Sputnik начальник гудаутской Машинно-тракторной станции Лаврентий Сакания.

"Среди переданной техники Гудаутскому району большой трактор К-700, он оборудован восемью плугами, и он пригоден для вспашки земли и засевания", — добавил он.

Переданная сельскохозяйственная техника отвечает всем современным требованиям, рассказал Лаврентий Сакания.

© Sputnik Бадри Есиава Подарки на колесах: Абхазия приняла российскую сельхозтехнику

"Раньше трактора обладали механическими коробками передач, сейчас же техника оборудована так называемыми клапанными системами, достаточно нажать на клапан, и скорости передач переключаются в автоматическом порядке", — рассказал о преимуществах новой сельхозтехники начальник гудаутского МТС.

По его словам, по своим характеристикам новую сельскохозяйственную технику более удобно использовать на больших площадях, подчеркнул он.

"Сейчас в пути находится гусеничный трактор Т-90, также у нас есть пять тракторов "Беларусь"-12212, у которых по четыре плуга, все готовы к работе", — рассказал глава МТС.

По словам Лаврентия Сакания, МТС будет заключать договоры с администрациями сел, по которым будут проводиться сельскохозяйственные работы на целинных полях.

"Готовиться к новому сельскохозяйственному году нужно заранее, к примеру в селах Лыхны, Хуап, Дурипш, Отхара можно заниматься вспашкой земли уже с конца января. Пока будут проходить эти работы наступит март, когда начинается посев кукурузы. После того, как мы засеем кукурузу, главы администраций будут проводить калькуляцию и уже после этого они будут перечислять средства на наш счет в банке", — подчеркнул Сакания.

Всего Гудаутский район получил одиннадцать единиц сельскохозяйственной техники. В последний раз МТС пополнился новой техникой более 12 лет назад, рассказал он.

Церемония передачи российской сельхозтехники Абхазии>>

"Мы тогда получили восемь единиц техники, которые работают и по сей день. Эти трактора работали с раннего утра и до поздней ночи, мы тогда могли вспахать более тысячи гектаров земли, сейчас после того, как появилась новые трактора, мы можем вспахать до 3-4 тысяч гектаров", — заметил он.

Лаврентий Сакания сообщил, что в случае, если новая сельскохозяйственная техника выходит из строя, для ее восстановления приезжают специалисты из России.

"Наши российские коллеги сказали, что готовы обучить людей, которым интересно работать с сельхозтехникой, они могут обучаться в течение двух лет в России, потом вернуться и уже здесь получить работу", — подчеркнул Сакания.

Если есть желающие люди, то они могут обратиться в МТС Гудаутского района, где получат всю необходимую информацию и поддержку.

В рамках договоренности президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента России Владимира Путина 20 июля в республику доставили 190 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму в 200 миллионов рублей. Техника и оборудование было распределено по всем районам Абхазии.