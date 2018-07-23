Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Синоптики сообщают, что на этой неделе в Абхазии будет небольшая облачность, преимущественно без осадков.
С четверга наблюдается усиленный вынос тепла с юга. Фон дневной температуры воздуха достигнет 39°С.
Атмосферное давление — нестабильное.
Ветер слабый 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +20°С, днем воздух прогреется до +33°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение на море умеренное, от двух до трех баллов.
Влажность воздуха 60-80%.