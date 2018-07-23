Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления и активного выноса тепла с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Синоптики сообщают, что на этой неделе в Абхазии будет небольшая облачность, преимущественно без осадков.

С четверга наблюдается усиленный вынос тепла с юга. Фон дневной температуры воздуха достигнет 39°С.

Атмосферное давление — нестабильное.

Ветер слабый 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +20°С, днем воздух прогреется до +33°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение на море умеренное, от двух до трех баллов.

Влажность воздуха 60-80%.