19:23 23 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.20
  • EUR74.13
Поиск
Гамак

Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (739)
29 0 0

В течение недели территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления и активного выноса тепла с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Синоптики сообщают, что на этой неделе в Абхазии будет небольшая облачность, преимущественно без осадков.

С четверга наблюдается усиленный вынос тепла с юга. Фон дневной температуры воздуха достигнет 39°С.

Атмосферное давление — нестабильное. 

Ветер слабый 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +20°С, днем воздух прогреется до +33°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение на море умеренное, от двух до трех баллов.

Влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии (739)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тушение пожара в Валдгальской волости Талсинского края
    Нужна помощь

    Латвия просит помощи у Европы: спасатели пока удерживают пожар под Талси от распространения, но для его тушения нужны вертолеты.

  • Линия электропередач возле дороги
    В ожидании блэкаута

    Возможная авария на Белорусской АЭС или полное отключение электросетей после выхода Литвы из БРЭЛЛ могут стоить балтийской республике около трех миллиардов евро.

  • девушки в национальных костюмах
    Только взвешенная политика

    Президент Молдавии прокомментировал отношения республики с Западом и Востоком и рассказал, как власти страны должны выстраивать внешнюю политику.

  • Встреча министра МВД Таджикистана с генеральным секретарем Интерпола
    Ищу тебя

    Таджикистан и Интерпол обсудили сотрудничество в области поиска людей, находящихся в международном розыске.

  • Картина маслом

    Стала известна степень повреждения картины из музея Савицкого – для оценки состояния полотна на место выезжала замминистра культуры Узбекистана.

  • Анкета на получение шенгенской визы
    За звездой кочевой

    МВД Эстонии предлагает ввести специальные визы для иностранцев, ведущих в силу своей профессиональной деятельности кочевой образ жизни.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спастись от жары: рекордная температура установлена в Японии
Более 2000 человек переплыли пролив Босфор
"Покорить" Босфор: более 2000 человек приняли участие в заплыве
Эволюция национальных символов Абхазии
Эволюция флага: от абхазского царства до независимой республики

Соцсети

Sputnikabkhazia