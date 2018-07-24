19:51 24 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.92
  • EUR73.53
Поиск
Владислав Ардзинба

24 июля 1993 года: Владислав Ардзинба обратился в Верховный Совет России

© Фото : из архива Вячеслав Чирикба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (343)
22 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги "Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в документах".

Председателю Совета Национальностей Верховного Совета Российской Федерации Р.Г. Абдулатипову.

Уважаемый Рамазан Гаджимурадович!

Полностью разделяю Вашу точку зрения относительно необходимости сохранения мира на Кавказе, как непременном условии самого существования наших этносов, наших культур и государств.

Абхазия кровно заинтересована в установлении прочного мира, в разрешении всех возникающих во взаимоотношениях между соседними народами проблем мирным путем. Став объектом вооруженной агрессии со стороны Грузии, Абхазия в полной мере испытала на себе с одной стороны – на что способен фашистский режим, поставивший своей целью геноцид народа, ликвидацию государственности, и с другой – помощь братских народов Кавказа, которая не позволила агрессору осуществить преступные намерения по отношению к малочисленному народу, продолжающему неравную борьбу за освобождение оккупированной грузинскими войсками территории.

Убежден, что создание общекавказского механизма урегулирования конфликтов возможно на основе уважения традиций мирного сосуществования и соблюдения прав каждого народа.

С благодарностью принимая приглашение к участию во встрече руководителей кавказских государств и регионов, сообщаю также о готовности направления экспертов для участия в подготовке встречи в удобное для Вас время.

С уважением, председатель Верховного Совета РА В. Ардзинба
г. Гудаута

24 июля 1993 года.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (343)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пожар в Талсинском крае
    Возможен поджог

    Есть признаки, что пожар в Валдгальской волости Талсинского края возник неслучайно, и это шокирующий факт, заявил глава МВД Латвии.

  • Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с секретарем президентской канцелярии Польши Кшиштофом Шчерским
    И снова Россия

    Глава литовского МИД сообщил, что внешнее вмешательство в выборы приобрело системный характер, а российская сторона угрожает республике больше всего.

  • Памятник А. В. Суворову
    Первый инвестор

    В Приднестровье подписан первый инвестиционный договор с европейской компанией, ее представители рассказали о планах работы в регионе.

  • Иностранные студенты
    Гранит науки

    Более 100 иностранных студентов планируют в текущем году приехать на обучение в Таджикистан в Госуниверситет имени Носири Хусрава.

  • Студенты в аудитории
    "Двойные дипломы"

    Высшие учебные заведения Самарканда и Казани договорились о сотрудничестве и начнут выдавать "двойные дипломы".

  • Автомобили немецких спецслужб
    Последнее плавание

    Немецкая полиция сообщила о гибели эстонского матроса, который, по предварительным данным, задохнулся в трюме грузового судна.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Пожар в Греции
Пожары в Греции продолжают уносить жизни людей
Эволюция национальных символов Абхазии
Эволюция флага: от абхазского царства до независимой республики

Соцсети

Sputnikabkhazia