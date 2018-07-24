24 июля 1993 года: Владислав Ардзинба обратился в Верховный Совет России

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги "Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в документах".

Председателю Совета Национальностей Верховного Совета Российской Федерации Р.Г. Абдулатипову.

Уважаемый Рамазан Гаджимурадович!

Полностью разделяю Вашу точку зрения относительно необходимости сохранения мира на Кавказе, как непременном условии самого существования наших этносов, наших культур и государств.

Абхазия кровно заинтересована в установлении прочного мира, в разрешении всех возникающих во взаимоотношениях между соседними народами проблем мирным путем. Став объектом вооруженной агрессии со стороны Грузии, Абхазия в полной мере испытала на себе с одной стороны – на что способен фашистский режим, поставивший своей целью геноцид народа, ликвидацию государственности, и с другой – помощь братских народов Кавказа, которая не позволила агрессору осуществить преступные намерения по отношению к малочисленному народу, продолжающему неравную борьбу за освобождение оккупированной грузинскими войсками территории.

Убежден, что создание общекавказского механизма урегулирования конфликтов возможно на основе уважения традиций мирного сосуществования и соблюдения прав каждого народа.

С благодарностью принимая приглашение к участию во встрече руководителей кавказских государств и регионов, сообщаю также о готовности направления экспертов для участия в подготовке встречи в удобное для Вас время.

С уважением, председатель Верховного Совета РА В. Ардзинба

г. Гудаута

24 июля 1993 года.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.