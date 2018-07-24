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Ситуация у здания Абхазского гостелевидения в Сухуме

Суд вынес приговор по делу о взрыве на АГТРК

Sputnik
В Абхазии
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На территории АГТРК 17 октября 2016 года произошел взрыв. Следствие установило личность мужчины, погибшего в результате взрыва, им оказался гражданин России Сергей Тарасенко.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik, Бадрак Авидзба. Верховный суд Абхазии под председательством Генри Гамисония вынес оправдательный приговор Адгуру Корсантия по делу о подготовке покушения на жизнь экс-депутата Парламента Кана Кварчия.

Судебный молоток
© Fotolia / Andrey Burmakin
Дело о взрыве на АГТРК: какой срок прокуратура попросила для Корсантия

Однако, суд признал виновным Адгура Корсантия в незаконном пересечении государственной границы Абхазии и Грузии 5 ноября 2016 года и приговорил его к отбыванию наказания в виде лишения свободы сроком на три года, девять месяцев в колонии поселения.

"Срок наказания Корсантия исчислять с 21 октября 2016 года, срок отбытия наказания Корсантия зачесть время предварительного содержания его под стражей. В связи с фактическим отбытием срока наказания Адгура Корсантия меру пресечения в виде содержания под стражей отменить и освободить его из-под стражи. Оправдать его по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5, статьи 32 и статьей 275 Уголовного Кодекса по основанию пункта 1, части 1, статьи 27 Уголовно-процессуального Кодекса республики", — сказал председательствующий судья Генри Гамисония.

Приговор может быть обжалован в Кассационную Коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии в течение 15 рабочих дней со дня вручения полного текста приговора.

"Корсантия вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела в суде кассационной инстанции", — подчеркнул судья.

По данным следствия, гражданин России Сергей Тарасенко погиб при подготовке покушения на депутата пятого созыва Народного Собрания Абхазии Кана Кварчия. По подозрению в причастности к этому преступлению 5 ноября 2016 года был задержан гражданин Абхазии Адгур Корсантия, 1979 года рождения, который отказался участвовать в судебных заседаниях.

Экс-депутат Парламента Кан Кварчия – ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, инвалид войны II группы, кавалер ордена Леона, награжден медалью "За отвагу" и медалью "За освобождение Кодора". Был депутатом Парламента пятого созыва с 2012 по 2017 годы. Родился 1 июля 1974 года.




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