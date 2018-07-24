Абхазские КВНщики вспоминают "голосящее" Гран-при: Вайкуле пела на абхазском

Команда КВН "Нарты из Абхазии" 24 июля 2004 года впервые стала обладательницей Гран-при фестиваля "Голосящий Кивин" в Юрмале. О фаворитах фестиваля, эмоциях во время игры и современном юморе читайте в материале Sputnik.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik, Асмат Цвижба. Четырнадцать лет назад "Нарты" впервые за историю КВН взяли Гран-при на музыкальном фестиваль в Юрмале. Юмор и голос абхазских юношей покорил не только зрительский зал, но и жюри, которое еще на репетициях выделило команду.

"Мы приехали в Юрмалу и редакторы сказали нам, что впервые столкнулись с такой ситуацией, когда не знают, что вырезать из выступления, к чему придраться. Все КВНщики сразу заговорили о нас, как о фаворитах", — вспомнил о фестивале участник команды Алхас Манаргия.

© Фото : личный архив "Нартов из Абхазии" 13 друзей КВН: кем стали "Нарты из Абхазии"

Однако положительные отзывы не заставили команду расслабиться. "Нарты" приехали покорять музыкальный фестиваль после поражения в высшей лиге, нужно было "реабилитироваться" в глазах КВНовской элиты и болельщиков. Программа подготавливалась месяц, юмористы спали по три-пять часов в день, все остальное время уходило на репетиции.

"После поражения в 1/8 высшей лиге, творчески обозленные, мы подготовились к Юрмале. Мы привезли очень интересную программу, колоритную и на предварительных просмотрах нам сказали, что на этот раз мы фавориты, все зависит только от нас", — рассказал квнщик Эрик Микая.

А когда дело дошло до финала, фаворитам пришлось понервничать. Все кивины уже нашли новых хозяев, "Нарты" стояли на сцене без заветной птицы.

"Уже раздали кивинов в черном, в светлом, в золотом..все, нас нет. Я уже подумал, может лучше было бы, чтобы мы "в малом" получили. Но когда сказали, что гран-при получают "Нарты из Абхазии", мы чуть в обморок не упали, потому что это был самый главный приз, ни до, ни после такого приза не было", — поделился эмоциями Манаргия.

После победы "Нартов" чествовали на официальном банкете, где даже Лайма Вайкуле спела на абхазском. Дома героев встретили друзья и поздравляли преданные фанаты, а "голосящие" шутки цитировались по всей стране. Юмористы связали жизнь с разными профессиями, но ностальгия по КВНовским временам все же остается.

"Самое ценное — это то, что мы выиграли в высшей лиге и все говорили, что это Абхазия, город Сухум. Если бы не КВН, у каждого была бы своя судьба, я бы точно не занимался журналистикой. КВН помог мне стать более коммуникабельным, общительным, это очень демократичная игра", — считает Алхас.

Спустя 14 лет КВН все еще остается популярной юмористической игрой, но абхазские "веселые и находчивые" признались, что современный юмор им не по душе.

"С некоторых пор я не смотрю КВН, понимаете, юмор меняется. Не то что это плохо, просто каждому поколению свойственны свои тонкости особенно в юморе. Раньше мы писали шутки о поколении next, сегодня оно шутит на сцене. КВН сегодня кардинально изменился и поэтому он мне не совсем по душе", — признался Микая.

Юмористический подвиг "Нартов" еще не удалось повторить современным абхазским КВНщикам, но аксакалы юмора напрямую участвуют в воспитании будущего поколения. А пока фанаты колоритного юмора продолжают цитировать шутки про черного лебедя, абхазскую маршрутку и отделение милиции.