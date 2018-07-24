Политолог: Россия будет усиливать группировку войск на Кавказе

Президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Хельсинки в интервью телеканалу FoxNews прокомментировал тему вступления Грузии и Украины в НАТО, заявив, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет этих стран.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Россия будет усиливать свою группировку войск на Кавказе, потому что, помимо Грузии существует слишком много других угроз, сказал в интервью на радио Sputnik политолог Николай Трапш.

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"Есть еще очень не стабильная на сегодняшний день Турция, еще более не стабильный Ближний Восток рядом. В условиях стратегического партнерства Абхазии и России, партнер потенциально способен и готов помочь. Очень хотелось бы, чтобы помогать не пришлось, но развитие событий может быть разным", — добавил он.

В любом случае, нужно понимать, что пока нет мирного договора с Грузией, Абхазии нужны собственные качественные вооруженные силы, несмотря на помощь России, считает эксперт.

По мнению политолога, руководство нынешней Грузии настроено достаточно рационалистически.

"Элита очень хочет иметь дивиденды и преференции от двух сторон, то есть с одной стороны получать российские инвестиции, и с другой стороны показать приверженность западным ценностям", — заметил он.

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НАТО, продолжил Трапш, это организация, которая давным-давно вышла за пределы своего правового поля.

"По крайней мере еще в 1999 году, когда они бомбили Югославию, уже стало понятно, что союз как оборонительный в соответствии с пятой статьей их устава, он уже не существует, и что он существует как наступательный. Сейчас в условиях турбулентного постоянно меняющегося мира, все, особенно малые государства ищут "крышу", которая может защитить их от чего-то, и многие видят это в НАТО", — подчеркнул Трапш.

В этой ситуации, по словам политолога, две стороны монеты.

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"С одной стороны, нужно и можно вести диалог и Путин собственно говоря пытался это показать на встрече с Трампом о том, чтобы поставить этот вопрос в цивилизованные границы. С другой стороны, нужно показывать привлекательность своего пространства, чтобы страны не стремились в НАТО", — сказал эксперт.

По поводу возможного вхождения Грузии в НАТО, Николай Трапш отметил, что вопрос сводится к тому, насколько НАТО готово еще раз нарушить свои уставные нормы.

"В НАТО не принимают государства с неразрешенными территориальными конфликтами. Но раз уж они нарушили оборонительный союз, все может быть, тем более, что еще 200 миллионов долларов выделили Украине на обеспечение безопасности", — отметил он.

Нужно быть готовыми к любому развитию событий и ориентироваться в том числе на интересы обороноспособности и безопасности Абхазии, уверен Николай Трапш.

Владимир Путин во время рабочего визита в Хельсинки в интервью телеканалу FoxNews прокомментировал тему вступления Грузии и Украины в НАТО, заявив, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет этих стран.