25 июля 1993 года: на Гумистинском фронте без перемен

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме.

"Ветер задувает мою банку – не могу сварить свою похлебку. Очень болят разбитые колени и локоть левой руки, ушибленной при падении с родниковой водой из Ачадара. В газете объявление: просят прийти одиноким пенсионерам в Министерство соцобеспечения для регистрации. Я уж собиралась это сделать в надежде, что там можно будет получать гуманитарную помощь, но осторожные люди отсоветовали туда идти. Сказали, что будет учет одиноких стариков, которых затем или ограбят или постараются отправить на тот свет поскорее, чтобы освободить квартиру и присвоить. И я не решилась идти и отмечаться. Что ж, при такой власти, в такое страшное время, при полном беспределе ничего невероятного нет. А живу я впроголодь", – пишет в дневнике Тарнава.

По ее словам, в город поступают продукты, но их распределяют несправедливо.

"Один достает мешок муки, другой не может купить и 1 кг. Так же и маргарин, и все остальное. А в их газете пишут, что все в городе есть. Возможно и есть, но не для всех, а для избранных и пронырливых. Но я не пронырливая и не избранная, значит, обречена на голод. А цены сумасшедшие, никакой пенсии и зарплаты не хватит. На фронтах вроде без перемен. Пушки палить не прекращают, бегаем в подвал, когда уж очень близко рвутся снаряды, сплю по-прежнему на полу ванной комнаты, Гудаута молчит, а этому тут радио я не верю, потому что по нему лишь субъективность и отвращение ко всему абхазскому. Стреляют, а я стою у своей банки и варю свое варево. Есть же надо. Но в окно может влететь снаряд или осколок. Каждодневный риск", – рассказывает пенсионерка о своей жизни в оккупированном Сухуме.

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