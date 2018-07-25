Сенатор Совфеда РФ рассказал, как Абхазии и Южной Осетии добиваться признания

26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Помимо России Абхазию признали еще шесть стран - Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия.

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Абхазия и Южная Осетия должны активнее использовать работу на полях различных межпарламентских организаций для продвижения своего признания, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Практически во всех межпарламентских структурах есть такая категория мероприятий, которые проводятся на полях. Я наблюдал в свое время, как активно власти Косово использовали мероприятия на полях, будучи … непризнанным государством. Как они активно с помощью своих друзей из соответствующей ассамблеи на каждую из них приезжали, устраивали конференции, раздавали материалы", — рассказал Косачев на встрече с журналистами из Абхазии и Южной Осетии, организованной МИА "Россия сегодня", пишет РИА Новости.

Россия, как отметил Косачев, всегда готова предложить свою поддержку в этом вопросе.

"Мы находимся в этом смысле в вашем распоряжении. Там, где работают российские делегации, мы всегда готовы … выступить в качестве организаторов подобных мероприятий. Разумеется, нам надо будет это согласовывать с руководством ассамблей, но это решаемая задача. Этим надо обязательно пользоваться", — добавил он.

Глава комитета попросил журналистов донести до парламентариев своих стран, что "есть большие возможности работы и на площадке межпарламентской ассамблеи СНГ, межпарламентской ассамблеи ОДКБ, других партнерских структур". Кроме того, по его словам, сейчас обсуждается тема создания межпарламентских структур ШОС и БРИКС.