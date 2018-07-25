Сенатор Совфеда РФ рассказал, как Абхазии и Южной Осетии добиваться признания

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Абхазия и Южная Осетия должны активнее использовать работу на полях различных межпарламентских организаций для продвижения своего признания, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Практически во всех межпарламентских структурах есть такая категория мероприятий, которые проводятся на полях. Я наблюдал в свое время, как активно власти Косово использовали мероприятия на полях, будучи … непризнанным государством. Как они активно с помощью своих друзей из соответствующей ассамблеи на каждую из них приезжали, устраивали конференции, раздавали материалы", — рассказал Косачев на встрече с журналистами из Абхазии и Южной Осетии, организованной МИА "Россия сегодня", пишет РИА Новости.
Россия, как отметил Косачев, всегда готова предложить свою поддержку в этом вопросе.
"Мы находимся в этом смысле в вашем распоряжении. Там, где работают российские делегации, мы всегда готовы … выступить в качестве организаторов подобных мероприятий. Разумеется, нам надо будет это согласовывать с руководством ассамблей, но это решаемая задача. Этим надо обязательно пользоваться", — добавил он.
Глава комитета попросил журналистов донести до парламентариев своих стран, что "есть большие возможности работы и на площадке межпарламентской ассамблеи СНГ, межпарламентской ассамблеи ОДКБ, других партнерских структур". Кроме того, по его словам, сейчас обсуждается тема создания межпарламентских структур ШОС и БРИКС.