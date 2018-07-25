"Эффект бабочки": Михаил Рейман нуждается в срочной медпомощи

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Михаила Реймана с диагнозом "буллезный эпидермолиз".

© Sputnik / Томас Тхайцук Михаилу Рейману с синдромом "бабочки" необходима помощь

Как сообщает КБФ "Ашана", ребенок не может есть твердую пищу, так как его желудок и кишечник работают плохо.

"Вся жизнь Миши – боль. Мишенка просыпается с болью и с болью засыпает. Мама не может обнять своего ребенка, ужаснее этого, наверно, нет ничего на свете. Каждое прикосновение, каждое движение, шаг – боль. Болезнь с таким красивым названием приносит адскую боль", — отмечается "Ашана".

Ребенок лишен всего, что есть у обычных детей, он не может погонять мяч, покататься на велосипеде со своими сверстниками. Это все вне его возможностей. В фонде поблагодарили общественную помощь, благодаря которой Михаил смог пройти курс лечения в Германии.

"Но так как эта болезнь неизлечима, необходимо постоянно лекарствами обрабатывать ранки и специальными бинтами делать перевязки", — говорится в сообщении.

Постоянное бинтование оберегает кожу от новых повреждений и дает возможность зажить старым.

© Фото : из личного архива Михаил Рейман

На лечение Михаила Реймана требуется 500 000 рублей.

Помочь Михаилу Рейману можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода#. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант-Банка".