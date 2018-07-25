Две новые школы появятся в Очамчырском районе

Заведующий отделом образования Администрации Очамчырского района Феликс Джинджия рассказал в интервью Sputnik о строительстве новых школ в районе.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Строительство новых школ проходит в селах Тхина и Ачгуара, сказал в интервью на радио Sputnik заведующий отделом образования Администрации Очамчырского района Феликс Джинджия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новую школу построят в Гагре на месте старой

"Школы, относящиеся к нашему району, помимо адзюбжинской, пакуашской первой школы и школы в селе Акуаскиа, все требуют восстановления. Сегодня идут строительные работы в селе Тхина", — подчеркнул он.

По словам Феликса Джинджия, проводимые строителями работы отвечают всем требованиям. "Они знают свою работу и выполняют ее качественно, по их словам, в 2019 году объект будет сдан в эксплуатацию", — заметил завотделом образования района.

В строительстве школы в селе Тхина, которая сможет принимать до 120 школьников, участвуют местные жители, подчеркнул он.

"Строительство идет уже около года, дети учатся в здании старой школы, которая стоит рядом", — сказал он

Также восстановительные работы идут в средней школе села Ачгуара.

"С окончания войны там не проходил учебный процесс, дети учились в тяжелых условиях в двух обычных жилых домах", — подчеркнул Феликс Джинджия.

Помимо сельских школ, восстановления требует и средняя школа №2 в городе Очамчыра, рассказал он.

"После окончания войны здание не ремонтировалось, в Министерстве образования у нас состоялся разговор, представители Министерства были в школе. Самая острая проблема заключается в отоплении здания в зимнее время, там старая электропроводка", — сказал Джинджия.

Периодически школам Очамчырского района оказывается помощь, отметил он. "К примеру в прошлом году в средней школе села Гуада заменили окна, сейчас там есть возможность для того, чтобы дети учились", — подчеркнул завотделом образования района.

Он также отметил, что плачевная ситуация в пакуашской школе, где требуется капитальный ремонт.