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Кадры из фильма Меня зовут Махаз

Картина "Меня зовут Махаз" попала на фестиваль в Калининграде

© Фото: Screenshot: SIFF SIFF
В Абхазии
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Международный фестиваль короткометражного кино "Короче" в Калининграде пройдет с 18 по 20 августа 2018 года.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Картина "Меня зовут Махаз" по мотивам новелл Михаила Лакрба попала в конкурсную программу фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде, сказал в интервью Sputnik режиссер фильма Инар Нармания.

Режиссер фильма Там Миша лежит Инар Нармания.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"На фестивале в основном короткометражки выпускников либо дебютные короткометражные фильмы режиссеров, которые заканчивали российские вузы. Судя по составу жюри и приглашенным гостям фестиваля, а там заявлены именитые люди: режиссеры, продюсеры, актеры и другие деятели киноискусства российского, я думаю, это будет достаточно престижный фестиваль, куда приедут довольно таки интересные люди", — добавил он.

Инар Нармания отметил, что среди новелл Михаила Лакрба он искал такое, где можно было бы стать соавтором, где можно было бы домыслить сюжет.

"Как получилось, мне сложно судить, но хочется верить, что людям понравится. Я хочу заниматься кинематографом в Абхазии, и это первостепенная моя задача", — отметил он.

7 новелл
© Sputnik .
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Режиссер рассказал, что в съемках картины участвовало большое количество людей.

"Съемки в основном проходили в Сухуме, мы еще ездили в деревни Моква, Атара и в другие места. В столице мы снимали например в Синопе, в старых местах Сухума. Весь фильм снят на абхазском языке, речь идет за кадром, мы позвали Даура Арухаа, замечательного актера Абхазского театра, с ним работали, озвучивали главного героя фильма", — сказал Нармания.

Он подчеркнул, что любую работу ставить сложно в том числе и произведение Михаила Лакрба.

"Новелла живет на бумаге, но не факт, что она заживет на экране, поэтому это рискованно и сложно", — заметил режиссер.

Режиссер Инар Нармания
© Фото : предоставлено Инаром Нармания
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Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии в 2016 году запустил проект по созданию короткометражных фильмов по мотивам новелл Михаила Лакрба. Съемки киноальманаха "7 новелл" начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года.

На Сухумском международном кинофестивале, который проходил в Абхазии, картина "Меня зовут Махаз" режиссера Инара Нармания вошла в тройку победителей фестиваля, она завоевала з место. Короткометражка также получила специальный приз — "Самое оригинальное прочтение новеллы".

Первый Сухумский международный кинофестиваль проходил в Абхазии со 2 по 6 апреля. В нем приняли участие 32 работы режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.




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