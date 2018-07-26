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Заседание кабинета министров

Кабмин установил ежемесячные пособия ветеранам Абхазии с I группой инвалидности

© Sputnik
В Абхазии
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Очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось в четверг 26 июля.

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии установил ежемесячные пособия инвалидам I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и лицам, ставшим инвалидами I группы вследствие ранений, полученных в боевых действиях при защите Абхазии.

Таблетки.
© flickr.com /
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"Имеются в виду резервисты и военнослужащие срочной службы. В целях оказания социальной поддержки данной категорий, установить с 1 июля 2018 года ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей", — сказал Министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба.

Получать пособия инвалиды будут по месту прописки, добавил он.

Министерству труда, занятости и социального обеспечения Абхазии необходимо подготовить порядок выплат пособий. Ведомство ежемесячно будет представлять в Минфин заявку на финансирование выплат.

"Ранее было принято решение об установлении ежемесячного пособия инвалидам I группы, по так называемому критерию "а", отдельным инвалидам. Таких получателей у нас 44, однако инвалидов I группы у нас 210. Для того, чтобы все инвалиды I группы получали одинаковые пособия, мы предлагаем отменить все предыдущие решения и с 1 июля 2018 года установить всем инвалидам I группы Отечественной войны народа Абхазии ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей", — заметил он.

Расходы по выплатам пособий инвалидам ежегодно составят более 30 миллионов рублей, подчеркнул Руслан Аджба.

Теги:
ветераны, пособия, инвалиды, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Кабинет Министров Абхазии, Абхазия



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